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影／蘆洲男傳怪訊給友人 警發現他中風倒臥租處協助送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

吳姓男子日前在新北蘆洲租處中風倒地，他傳簡訊向劉姓友人求助，但簡訊內容無法意會，通話時又語意不清，劉男直覺奇怪報警。警方獲報趕抵入內查看，吳男倒臥租處地板，救護人員檢視他疑似中風，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。

據了解，吳姓男子（45歲）這月2日下午1時許，突然倒臥在新北市蘆洲區民族路出租套房內，吳男急忙傳簡訊給劉姓友人求助。豈料，劉男無法意會簡訊內容，與吳男通電話又語意不清，急得劉男趕緊打電話聯繫警察到場。

蘆洲警分局三民派出所警員鄭乃元、曾韋慈獲報驅車趕抵上樓查看，警多次按門鈴，直到其中一戶租客打開大門，並協助警方聯繫房東開門入內，發現吳男已倒臥於地，所幸救護人員到場檢視吳男身體，發現他疑似中風，趕緊協助送醫急救。所幸手術後吳男病況穩定，沒有生命危險。

蘆洲警分局三民所副所長蔡長欽呼籲，警方為民服務精神永不停歇，若有需急難救助情形可撥打110或119請求協助，另近期早晚溫差較大，若有心血管疾病等病史人員應注意保暖。

吳男這2日下午1時中風倒地，新北市警、消派員協助送醫撿回一命。記者曾伯愷／翻攝
吳男這2日下午1時中風倒地，新北市警、消派員協助送醫撿回一命。記者曾伯愷／翻攝
吳男這2日下午1時中風倒地，新北市警、消派員協助送醫撿回一命。記者曾伯愷／翻攝
吳男這2日下午1時中風倒地，新北市警、消派員協助送醫撿回一命。記者曾伯愷／翻攝
吳男這2日下午1時中風倒地，新北市警、消派員協助送醫撿回一命。記者曾伯愷／翻攝
吳男這2日下午1時中風倒地，新北市警、消派員協助送醫撿回一命。記者曾伯愷／翻攝
吳男這2日下午1時中風倒地，新北市警、消派員協助送醫撿回一命。記者曾伯愷／翻攝
吳男這2日下午1時中風倒地，新北市警、消派員協助送醫撿回一命。記者曾伯愷／翻攝
吳男這2日下午1時中風倒地，新北市警、消派員協助送醫撿回一命。記者曾伯愷／翻攝
吳男這2日下午1時中風倒地，新北市警、消派員協助送醫撿回一命。記者曾伯愷／翻攝

中風

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