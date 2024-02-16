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影／新北連棟透天曆頂樓延燒3戶 雲梯車射水撲滅火勢

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區中華路一段今天上午近11時發生連棟透天曆頂樓火警，不僅冒出大量黑煙還延燒3戶，新北市消防局出動雲梯車射水才撲滅火勢。消防人員在火警現場疏散12人，期間一度傳出有一名婦人未逃出，消防人員進火場來回搜尋三次，被傳受困未逃出的婦人，自行騎車返家，她表示，上午外出購物，驚聞住家起火，連忙趕回來，也讓消防人員鬆了一口氣。

新北市消防局今天上午10時54分獲報，土城區中華路一段連棟透天厝，其中一戶頂樓冒出七量黃黑濃煙，消防局立即派前1大隊1中隊10分隊共20輛消防車，80人前往搶救，並通知自來水公司加壓送水。土城警方也調派7名警力到場管制交通。

初期抵達的消防分隊表示，外觀為4層RC建築物，頂樓冒出濃煙，可能會往第二面鄰近建物擴大延燒，且據附近民眾表示，起火戶3樓可能還有一名婦女在裡面，立即分派佈線進行滅火、加強人命搜救、阻隔延燒等搶救作為，歷經30分滅火與3度入內搜救，火勢熄滅後確認無人受困火場。經查，該名婦人原來在起火前就外出物，真是有驚無險，現場清點為燃燒3間頂樓加蓋處，共計180平方公尺，詳細起火原因有待進一步調查釐清。

消防局第五救災護大隊長鍾世銘呼籲，家中電線使用過久，可能塵埃厚積，則很容易使絕緣劣化，發生漏電，或因蟲鼠抓咬，將電線咬破，發生火花而引燃旁邊可燃物，應特別維護及檢查，以維護居家防火安全。

新北市土城區中華路一段今天上午近11時發生連棟透天曆頂樓火警，不僅冒出大量黑煙還延燒3戶，新北市消防局出動雲梯車射水才撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路一段今天上午近11時發生連棟透天曆頂樓火警，不僅冒出大量黑煙還延燒3戶，新北市消防局出動雲梯車射水才撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路一段今天上午近11時發生連棟透天曆頂樓火警，不僅冒出大量黑煙還延燒3戶，新北市消防局出動雲梯車射水才撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路一段今天上午近11時發生連棟透天曆頂樓火警，不僅冒出大量黑煙還延燒3戶，新北市消防局出動雲梯車射水才撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路一段今天上午近11時發生連棟透天曆頂樓火警，不僅冒出大量黑煙還延燒3戶，新北市消防局出動雲梯車射水才撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝
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新北市土城區中華路一段今天上午近11時發生連棟透天曆頂樓火警，不僅冒出大量黑煙還延燒3戶，新北市消防局出動雲梯車射水才撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路一段今天上午近11時發生連棟透天曆頂樓火警，不僅冒出大量黑煙還延燒3戶，新北市消防局出動雲梯車射水才撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝

透天厝

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