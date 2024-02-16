情人節謊報被擄走考驗愛意 4未成年男女送辦

台南一名少女14日報警稱友人遭擄走，警方調查，原來是少女友人想在西洋情人節測試女友愛意，女友也為男友圓謊，4名涉案未成年男女依少年事件處理法等送辦。

台南市警察局永康分局今天告訴中央社記者，陳姓少女14日報警，指稱友人林姓少年在永康區遭3名不明人士駕車擄走；警方調閱監視器，發現林姓少年案發時正和友人說笑散步回到租屋處。

林姓少年眼見事情鬧大，要求陳姓少女向警方通知是誤報，但警方已啟動偵辦，剛好找到陳姓少女、黃姓少年、林姓少年及李姓少女齊聚一堂，李姓少女圓謊堅稱男友林姓少年確實被擄走，黃姓少年也呼應稱是，但警方識破謊言。

林姓少年供稱，當時只想考驗女友愛意，才請陳姓少女報案，製造假象，上演遭人擄走戲碼。

警方將4名未成年男女依少年事件處理法等移送法辦。