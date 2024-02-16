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三重惡火燒死81歲獨居婦 鄰居遺憾：聽到她呼救但火大沒人敢救

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

王姓老婦昨晚在新北市三重區文化北路自宅遭火燒死，面對相處30多年相處的老鄰居遭逢厄運，今天早上街訪鄰居相當不捨，有鄰居遺憾的說，昨晚有聽到她在三樓陽台大聲呼救，但因火勢太大，沒人敢上樓救援，讓她命喪火窟。

據了解，死者王姓婦人（81歲）獨自居住在新北市三重區文化北路102巷內一棟透天厝三層樓民宅，她育有一子兩女，鄰居說她獨居在此，因個性較為孤僻，鮮少與鄰居們互動，平常一到傍晚就會把一樓鐵捲門拉下，想不到昨天晚上一場無情火害她命喪火窟。

昨天深夜11時31分左右，王婦居住的透天厝2樓突然竄出大量火煙，她試圖往樓下逃生，卻因火煙阻擋去路，只能往上衝逃。不料，火勢瞬間竄燒到3樓，她被迫往三樓陽台逃生，向外大聲呼救「救命啊！」

鄰居說，昨晚聞到火煙味又聽到王婦大聲呼救，街訪鄰居都跑出來察看，沒想到她家3樓處已陷入一片火海，趕緊通知119派員前來搶救。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛32車、消防員76人前往趕抵，拉起水線入內灌救，發現王婦倒臥在3樓陽台處。

趕緊將她拉救出屋外，檢視她全身約百分之40燒燙傷，當場已無呼吸心跳，緊急協助送醫急救，於今天凌晨零時57分左右傷重宣告不治。現場火勢20分鐘撲滅，消防員殘火處理，初估2樓客廳燃燒面10平方公尺、3樓加蓋處則燒毀約40平方公尺。

今天上午有街訪鄰居圍聚議論，對於相處30多年的老鄰居命喪火窟深表不捨與難過，有鄰居說，昨晚起火時聽到她在3樓陽台大聲呼救，但因現場火煙太大，根本沒人敢上樓救她才命喪火窟。今天上午新北市消防局火調人員也會前往現場勘察，調查釐清起火原因。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德呼籲，家中發生火災，記得避難逃生要領為「小火快逃、濃煙關門」並使用低姿勢逃生，且記得逃生方向要以火場相對位置處。

陳志德說，同時，應立即將房門關上，使用毛巾或衣物將門縫塞緊，避免濃煙進入室內後，於窗戶邊向外大聲求救，等待消防人員救援。另外，家中應裝設住警器，能有效在火警發生第一時間得到警示，立即能夠反應，以執行初期滅火及避難逃生動作。

新北三重文化北路102巷民宅2樓昨晚起火，燒死81歲婦人，新北市消防局火調人員今上午重回現場勘察，調查起火原因。記者曾伯愷／攝影
新北三重文化北路102巷民宅2樓昨晚起火，燒死81歲婦人，新北市消防局火調人員今上午重回現場勘察，調查起火原因。記者曾伯愷／攝影
新北三重文化北路102巷民宅2樓昨晚起火，燒死81歲婦人，新北市消防局火調人員今上午重回現場勘察，調查起火原因。記者曾伯愷／攝影
新北三重文化北路102巷民宅2樓昨晚起火，燒死81歲婦人，新北市消防局火調人員今上午重回現場勘察，調查起火原因。記者曾伯愷／攝影
新北三重文化北路102巷民宅2樓昨晚起火，燒死81歲婦人，新北市消防局火調人員今上午重回現場勘察，調查起火原因。記者曾伯愷／攝影
新北三重文化北路102巷民宅2樓昨晚起火，燒死81歲婦人，新北市消防局火調人員今上午重回現場勘察，調查起火原因。記者曾伯愷／攝影
新北三重文化北路102巷民宅2樓昨晚起火，燒死81歲婦人，新北市消防局火調人員今上午重回現場勘察，調查起火原因。記者曾伯愷／翻攝
新北三重文化北路102巷民宅2樓昨晚起火，燒死81歲婦人，新北市消防局火調人員今上午重回現場勘察，調查起火原因。記者曾伯愷／翻攝
新北三重文化北路102巷民宅2樓昨晚起火，燒死81歲婦人，新北市消防局火調人員今上午重回現場勘察，調查起火原因。記者曾伯愷／攝影
新北三重文化北路102巷民宅2樓昨晚起火，燒死81歲婦人，新北市消防局火調人員今上午重回現場勘察，調查起火原因。記者曾伯愷／攝影

透天厝 鄰居

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