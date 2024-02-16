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影／逆入停車場不滿被保全拍 高雄男咆哮大罵「告我」成真
高雄流行音樂中心停車場保全於昨晚6時30分許，發現某轎車從公園二路與真愛路口欲逆向駛入，當場攔阻時卻被轎車駕駛大聲咆哮，該駕駛疑不滿該保全錄影自保的行為，駛離時仍不斷怒罵保全，還揚言「告我啊」，鹽埕分局指出，駕駛逆向行為已違規，可被處1800元罰鍰，將會約談駕駛到案。
近日有民眾將一則交通違規的影片貼上網路社群，影片中，欲逆入停車場的男駕駛，疑因不滿被保全拍攝，怒罵保全「你拍逆向啊！什麼東西！」又因惱怒被保全提醒不得逆入，還對保全咆哮「記下我的車牌！告我！」
不過，這段影片並未交予警方檢舉，反倒是貼上網路社群公審。
鹽埕分局指出，並未接獲這起報案，但按影片內容，駕駛人逆向行駛行為，已違反道路交通管理處罰條例第45條第1款規定，可處最重1800元罰鍰；另警方將根據車牌號碼通知駕駛人到案，並予以掣單舉發。
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