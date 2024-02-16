迷之聲…上山採藥 嘉義7旬老翁山區失聯22小時找到

77歲陳姓老翁居住在嘉義縣梅山鄉瑞峰村，前天早上外出後失聯22小時都沒回家，家人先自行尋找仍找不到，憂老父恐有生命危險，趕緊通報警方求援，昨天竹崎警分局集結民力，中午在日落頭產業道路旁發現待坐路旁老翁，所幸老翁僅雙腳輕微擦傷，由救護車送醫治療。

陳翁兒子表示，陳翁常有幻聽幻覺情況，常告知有聲音引導陳翁去山區採摘藥草，但因年邁且體力不支，時常會無法自行回家，平安找到老父家屬都鬆口氣，感謝警方及熱心居民相助，深表感激。

竹崎警分局瑞里仁壽聯合派出所指出，昨天早上9點半接獲民眾報案指出，高齡77歲父親在山區已失聯22小時未歸，請求警方協助救援，所長江良益及警員張仕平立即趕往現場，並沿著陳翁平常工作的山域尋找。

所長江良益表示，老翁因已失聯22小時，情況相當不樂觀，當地民眾與警方兵分二路搜山，熱心民眾更駕小貨車載警方尋找，終於在距離田園2公里附近的偏僻產業道路，找到坐在路旁的陳姓老翁。

所幸陳姓老翁身體並無大礙，但疑驚嚇過度一度無法言語，警方隨即提供食物，並會同縣消救護車送至大林慈濟醫院診治。