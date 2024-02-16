快訊

開車上陽明山！士院庭長被控吸女書記官胸部「再5分鐘就好」

網紅「阿鬧」身分起底…媽2度參選台南議員 今遭出征網友嘆：可悲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／驚悚片曝！高雄機車超車跨雙黃線 婦人慘遭撞飛不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓機車騎士昨晚8時許行經高雄市鳳山區維新路時，疑為了超越前方轎車，跨越雙黃線時，當場撞及過馬路的劉姓婦人，劉被撞飛，和連人帶車倒地的黃男一起滑行10餘公尺，經送醫搶救3小時不治，黃則身體多處擦挫傷，詳細肇責由警方釐清。

警方指出，黃姓男子（47歲）昨晚8時許騎機車沿鳳山區維新路由南往北行駛，行經維新路50號時，疑因欲超越前方轎車時跨越雙黃線，當時劉姓婦人（64歲）未走斑馬線，穿越馬路雙黃線的馬路，黃見狀閃避不及，雖緊急煞車，仍不慎將劉婦當場撞飛。

劉和黃雙雙摔倒在地滑行10餘公尺，機車還擦出零星火花，劉倒臥血泊中不起，黃則身體多處擦挫傷，兩人分別被送醫救治，劉因頭部重創、四肢擦挫傷，送醫搶救約3小時後宣告不治。

由於黃仍在醫院治療中，警方將等其傷勢穩定後，製作筆錄，警詢後，將依過失致死罪嫌移送偵辦，詳細車禍肇責由交通大隊進一步釐清判定。

黃姓機車騎士昨晚8時許行經高雄市鳳山區維新路時，疑為了超越前方轎車，跨越雙黃線時，當場撞及過馬路的劉姓婦人，兩人滑行後倒地不起，劉經送醫後搶救3小時不治。記者石秀華／翻攝
黃姓機車騎士昨晚8時許行經高雄市鳳山區維新路時，疑為了超越前方轎車，跨越雙黃線時，當場撞及過馬路的劉姓婦人，兩人滑行後倒地不起，劉經送醫後搶救3小時不治。記者石秀華／翻攝
黃姓機車騎士昨晚8時許行經高雄市鳳山區維新路時，疑為了超越前方轎車，跨越雙黃線時，當場撞及過馬路的劉姓婦人，兩人滑行後倒地不起，劉經送醫後搶救3小時不治。記者石秀華／翻攝
黃姓機車騎士昨晚8時許行經高雄市鳳山區維新路時，疑為了超越前方轎車，跨越雙黃線時，當場撞及過馬路的劉姓婦人，兩人滑行後倒地不起，劉經送醫後搶救3小時不治。記者石秀華／翻攝
黃姓機車騎士昨晚8時許行經高雄市鳳山區維新路時，疑為了超越前方轎車，跨越雙黃線時，當場撞及過馬路的劉姓婦人，兩人滑行後倒地不起，劉經送醫後搶救3小時不治。記者石秀華／翻攝
黃姓機車騎士昨晚8時許行經高雄市鳳山區維新路時，疑為了超越前方轎車，跨越雙黃線時，當場撞及過馬路的劉姓婦人，兩人滑行後倒地不起，劉經送醫後搶救3小時不治。記者石秀華／翻攝
黃姓機車騎士昨晚8時許行經高雄市鳳山區維新路時，疑為了超越前方轎車，跨越雙黃線時，當場撞及過馬路的劉姓婦人，兩人滑行後倒地不起，劉經送醫後搶救3小時不治。記者石秀華／翻攝
黃姓機車騎士昨晚8時許行經高雄市鳳山區維新路時，疑為了超越前方轎車，跨越雙黃線時，當場撞及過馬路的劉姓婦人，兩人滑行後倒地不起，劉經送醫後搶救3小時不治。記者石秀華／翻攝

撞飛 機車騎士 過失致死

延伸閱讀

黃色小鴨吸6百萬人潮觀光產值近百億 高雄訂房超過八成

影／詐欺犯遭通緝又攜K毒 躲1個月因拜年跨越雙黃線被逮

影／高雄恐怖車禍！轎車左轉撞飛機車 年輕情侶左大腿變形

高雄女暗夜騎車遭「闖紅燈」轎車撞飛 醫護搶救4天仍傷重不治

相關新聞

三重惡火燒死81歲獨居婦 鄰居遺憾：聽到她呼救但火大沒人敢救

王姓老婦昨晚在新北市三重區文化北路自宅遭火燒死，面對相處30多年相處的老鄰居遭逢厄運，今天早上街訪鄰居相當不捨，有鄰居遺...

撞緩撞車！國3苗栗西湖路段小貨車1傷1命危

國道3號北上139公里西湖路段，今天上午8點左右又發生追撞緩撞車事故，現場肇事小貨車車上兩人分別一傷一命危，目前由警方調...

影／驚悚片曝！高雄機車超車跨雙黃線 婦人慘遭撞飛不治

黃姓機車騎士昨晚8時許行經高雄市鳳山區維新路時，疑為了超越前方轎車，跨越雙黃線時，當場撞及過馬路的劉姓婦人，劉被撞飛，和...

影／搶轎、扔鞭炮...苗栗三義鲤魚潭村廟會爆衝突 1人受傷住院

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村大年初四迎媽祖的廟會活動疑似因搶轎、扔擲鞭炮引發糾紛，兩方人馬大打出手，其中一人頭部撕裂傷送醫，警方...

影／逆入停車場不滿被保全拍 高雄男咆哮大罵「告我」成真

高雄流行音樂中心停車場保全於昨晚6時30分許，發現某轎車從公園二路與真愛路口欲逆向駛入，當場攔阻時卻被轎車駕駛大聲咆哮，...

迷之聲…上山採藥 嘉義7旬老翁山區失聯22小時找到

77歲陳姓老翁居住在嘉義縣梅山鄉瑞峰村，前天早上外出後失聯22小時都沒回家，家人先自行尋找仍找不到，憂老父恐有生命危險，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。