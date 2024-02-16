影／驚悚片曝！高雄機車超車跨雙黃線 婦人慘遭撞飛不治

黃姓機車騎士昨晚8時許行經高雄市鳳山區維新路時，疑為了超越前方轎車，跨越雙黃線時，當場撞及過馬路的劉姓婦人，劉被撞飛，和連人帶車倒地的黃男一起滑行10餘公尺，經送醫搶救3小時不治，黃則身體多處擦挫傷，詳細肇責由警方釐清。

警方指出，黃姓男子（47歲）昨晚8時許騎機車沿鳳山區維新路由南往北行駛，行經維新路50號時，疑因欲超越前方轎車時跨越雙黃線，當時劉姓婦人（64歲）未走斑馬線，穿越馬路雙黃線的馬路，黃見狀閃避不及，雖緊急煞車，仍不慎將劉婦當場撞飛。

劉和黃雙雙摔倒在地滑行10餘公尺，機車還擦出零星火花，劉倒臥血泊中不起，黃則身體多處擦挫傷，兩人分別被送醫救治，劉因頭部重創、四肢擦挫傷，送醫搶救約3小時後宣告不治。