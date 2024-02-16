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影／夜市男女股東起爭執 男保護女友大打出手 警快打壓制

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區湳雅夜市經營地瓜球攤位的黃姓男子昨晚不滿股東賴女遲到起爭執，其男友林姓男子為保護女友與黃男大打出手，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制，警詢後依傷害罪嫌將黃、林二人移送新北地檢署偵辦。

板橋警方昨晚8時45分獲報，南雅東路湳雅夜市裡有打架情事，出動快打部隊迅速到場拉開動手互毆的黃姓男子（36歲）與林姓男子（28歲）二人時，林男因情緒激動且不斷咆哮，經警勸阻不聽並持續要衝向對方，警方持辣椒水強勢執法壓制，並將二人帶返派出所。

據了解，黃男於湳雅夜市擺設地瓜球攤位，因不滿同為股東的同事賴女多次遲到，今日竟遲到將近3小時才來，因而發生口角糾紛，此時賴女之男友林男騎車經過聽到，心生不滿就下車徒手推黃男胸口，黃男隨即將林男壓制在地，過程中雙方均有擦挫傷。

據了解，黃男在湳雅夜市擺攤賣地瓜球，因不滿同為股東的同事賴姓女子（33歲）多次遲到，昨晚更遲到將近3小時才來，二人因而發生口角糾紛，正好賴女的男友林姓男子騎機車經過，聽到到二人發生爭吵，為維護女友就下車徒手推了黃男胸口，黃男隨即將林男壓制在地，過程中雙方均有擦挫傷。

警方現場壓制後將雙方帶返派出所釐清案情，但雙方均有受傷互提告訴，警詢後將依二人依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區湳雅夜市經營地瓜球攤位的黃姓男子不滿股東賴女遲到起爭執，其男友林姓男子為保護女友與黃男大打出手，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區湳雅夜市經營地瓜球攤位的黃姓男子不滿股東賴女遲到起爭執，其男友林姓男子為保護女友與黃男大打出手，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區湳雅夜市經營地瓜球攤位的黃姓男子不滿股東賴女遲到起爭執，其男友林姓男子為保護女友與黃男大打出手，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區湳雅夜市經營地瓜球攤位的黃姓男子不滿股東賴女遲到起爭執，其男友林姓男子為保護女友與黃男大打出手，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區湳雅夜市經營地瓜球攤位的黃姓男子不滿股東賴女遲到起爭執，其男友林姓男子為保護女友與黃男大打出手，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區湳雅夜市經營地瓜球攤位的黃姓男子不滿股東賴女遲到起爭執，其男友林姓男子為保護女友與黃男大打出手，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。記者王長鼎／翻攝

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