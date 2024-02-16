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獨攀、網路揪團脫隊…春節不寧 南投5起山域事故

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導

春節期間南投山域事故多，昨又有2山友攀爬高山，因高山症發作無法下山，先後被直升機載運下山就醫，幸無大礙。圖／南投縣消防局提供
春節期間南投山域事故多，昨又有2山友攀爬高山，因高山症發作無法下山，先後被直升機載運下山就醫，幸無大礙。圖／南投縣消防局提供

春節期間南投山域事故不斷，大年初一有徐姓領隊攀爬玉山南二段雪地墜谷死亡，昨天又發生2起春節期間入山，因高山症發作報案求救，已透過空勤直升機吊掛送醫。南投縣消防局表示，農曆春節南投共發生5起山域事故，有的是網路揪團，山友彼此不熟悉，也有人獨攀危險性高，呼籲山域活動務必注意安全。

南投縣消防局第三大隊長林正宜說，44歲林姓女山友透過網路揪團，大年初二與隊友從花蓮瑞穗入山，預計走玉山南三段，前天因故與原隊伍脫離後，走到無雙山時遇到另支登山隊伍，因高山症發作無法行走求援。

林正宜說，另位43歲邱姓女山友獨攀高山，同樣因高山症狀無法下山報案求救；消防局派遣信義分隊3名警義消前往救治，透過空勤直升機，分別將2名山友載下山，送醫治療後無大礙。

消防局表示，徐姓男子等4人登山隊，春節期間從玉山塔塔加入山挑戰南二段，預計15日從台東向陽下山，但全程多為海拔3000公尺以上高山，地形陡峭，加上強烈大陸冷氣團發威，玉山主峰、北峰積雪達10公分，步道結冰濕滑難行。

徐姓領隊大年初一在玉山主峰、北峰岔路口，不慎摔落400多公尺山谷死亡，因事故地點積雪結冰，消防人員隔天才垂降雪谷載運遺體，其餘3名隊員受困荖濃溪營地，因厚冰無法動彈，也由直升機一併載下山。

消防局強調，春節期間連日發生山域事故，網路揪團登山，常因彼此不熟悉、登山經驗差異，容易脫隊、迷路，務必要團進團出；獨攀危險性高，若發生意外無人可接應。

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