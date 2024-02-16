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3天偷4廟 香油錢賊收押

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

李嫌把整個賽錢箱抱走。記者蔡維斌／翻攝
李嫌把整個賽錢箱抱走。記者蔡維斌／翻攝
春節期間廟宇香油錢暴增，雲林縣李姓男子除夕涉嫌到嘉義縣兩間宮廟行竊，被捕後竟再到雲林元長鄉偷兩間廟宇，前天凌晨他再度鋸壞元長鄉某廟宇木門欲入內作案，當場被警方逮捕。警方調查，李竊得累計近3萬元現金，昨天依竊盜罪送辦，檢方認為再犯機率高，聲請羈押獲准。

據了解，40歲李姓男子為元長鄉人，有竊盜等多項前科，虎尾警分局正擴大追查是否其他廟宇受害，呼籲若有香油錢遭竊，可與轄區分局或派出所連絡。

警方查出，李姓男子疑看到各廟春節期間賽錢箱都滿滿現金，心生貪念，除夕夜前往嘉縣民雄鄉的兩間宮廟偷走3600元，隨即落網，不過正逢年節、所犯情節不重，他未被羈押。

不料李姓男子隔了兩天，大年初三、初四又連續到元長鄉的鎮平宮、無極聖安宮行竊，利用中午和傍晚廟方管理員用餐時間，廟內參拜的人較少，即下手偷取香油錢，共竊得2萬5000多元；初五凌晨再度前往元長鄉1座宮廟要行竊，因廟門關著，他自備的鋸子破壞廟門的木栓，直接將小型賽錢箱整個抱走，廟方發現後當場警民合力圍捕。

警方指出，李姓男子一到元長鄉宮廟偷竊，就調閱影像鎖定他的身分，並聲請拘票，沒想到他竟又在初五凌晨再度犯案，且白天佯裝信徒，邊拜拜邊觀察地形，晚上再動手行竊。

有廟祝人員說，信徒捐獻是出自善念，李嫌沒想到舉頭三尺有神明，連續惡行偷竊多廟觸怒神明。

偷竊 神明 除夕夜

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