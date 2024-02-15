台南2歲男童家訪前疑遭虐死 今移審父母均續押

台南市2歲多謝姓男童去年10月18日晚間由謝姓生母和她陳姓男同居人從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，因男童身上多處新舊傷，胃部也有傷口，院方懷疑男童遭凌虐致死報警，檢方依涉家庭暴力傷害致死、傷害罪嫌將生母及同居人起訴，今移審台南地院均續押。

台南地院指出，陳供述內容與卷內事證相佐，且與同案謝女供述有所出入，有事實足認他有勾串證人之虞。且陳時常更換住所，且所犯成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，畏罪逃亡規避審判程序的可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞。法官裁押，並禁止接見、通信。

另謝女部分，犯罪嫌疑重大，前後數次供述反覆不一，且與共同陳供述仍未盡相符，有事實足認她有勾串共犯或證人之虞，因而裁押未禁見。其中，陳部分將採國民法官制度審理。

檢警調查，2歲多謝姓男童是44歲謝姓生母和32歲陳姓男同居人所生，去年10月18日晚間8點多，兩人從台南市一家平價飯店騎機車將男童送往醫院急救，但男童在到院前已無呼吸心跳，院方急救至11點多宣告不治。

警方認為，男童長期遭凌虐遭毆打導致腹膜炎，胃部才有傷口，後腦杓也有新的瘀血傷口，且身上也有多處舊傷，院方懷疑男童生前遭凌虐，因而報警處理。

據了解，男童父母一開始表示是男童是自己跌倒撞到，但警方調查，男童母親可能在幫孩子洗澡時，孩子體力不濟跌落浴缸，母親做人工呼吸無效，男童父親案發時外出買東西。

台南市社會局表示，前年4月第1次安置該名男童，安置1年多，直至在去年7月返家，之後每月至少派員訪視兩次，也有密切觀察。社工原安排10月19日晚間家訪，男童卻不幸在前一天發生憾事。

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