生前來電談心 雙親急赴勸阻...愛女仍從16樓頂墜落
江姓女子今午4時許從台北市內湖區某大樓頂墜落，送醫不治，據悉江女長期情緒不穩，案發前曾聯繫父母吐露心情，雙親察覺異狀前往大樓勸說未果，江女仍墜樓身亡，警方後續仍將請江女家屬配合製作筆錄，釐清確切死因。
台北市消防局表示，今午4時14分獲報，內湖區成功路四段有民眾自不詳高度墜樓受傷，救護人員到場時，年約40歲女子無呼吸心跳，送往內湖三軍總醫院急救。
警方表示，40歲江姓女子送醫後，於下午5時許傷重不治，員警封鎖現場採證，後續將請江女家屬配合製作筆錄，持續釐清江女確切死因。
據悉，江女長期情緒不穩，一家住內湖但不住案發大樓，案發前趁大樓大門沒關，趁隙進入，曾致電雙親吐露心情，江女父母察覺異狀前往尋人，果真發現江女在大樓（16層樓）頂，苦心勸說未果，江女仍墜樓。
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