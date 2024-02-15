快訊

罕病律師陳俊翰逝世 王志安寫公開信道歉：我的歉意再也無法抵達

下跪道歉畫面曝光！晚安小雞認「都是編造的」 阿鬧吐拍片最終計畫

生前來電談心 雙親急赴勸阻...愛女仍從16樓頂墜落

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

江姓女子今午4時許從台北市內湖區某大樓頂墜落，送醫不治，據悉江女長期情緒不穩，案發前曾聯繫父母吐露心情，雙親察覺異狀前往大樓勸說未果，江女仍墜樓身亡，警方後續仍將請江女家屬配合製作筆錄，釐清確切死因。

台北市消防局表示，今午4時14分獲報，內湖區成功路四段有民眾自不詳高度墜樓受傷，救護人員到場時，年約40歲女子無呼吸心跳，送往內湖三軍總醫院急救。

警方表示，40歲江姓女子送醫後，於下午5時許傷重不治，員警封鎖現場採證，後續將請江女家屬配合製作筆錄，持續釐清江女確切死因。

據悉，江女長期情緒不穩，一家住內湖但不住案發大樓，案發前趁大樓大門沒關，趁隙進入，曾致電雙親吐露心情，江女父母察覺異狀前往尋人，果真發現江女在大樓（16層樓）頂，苦心勸說未果，江女仍墜樓。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

江姓女子今午4時許從台北市內湖區某大樓頂墜落，送醫不治，據悉江女長期情緒不穩，案發前曾聯繫父母吐露心情，雙親察覺異狀前往大樓勸說未果，江女仍墜樓身亡。記者李隆揆／攝影
江姓女子今午4時許從台北市內湖區某大樓頂墜落，送醫不治，據悉江女長期情緒不穩，案發前曾聯繫父母吐露心情，雙親察覺異狀前往大樓勸說未果，江女仍墜樓身亡。記者李隆揆／攝影
江姓女子今午4時許從台北市內湖區某大樓頂墜落，送醫不治，據悉江女長期情緒不穩，案發前曾聯繫父母吐露心情，雙親察覺異狀前往大樓勸說未果，江女仍墜樓身亡。記者李隆揆／攝影
江姓女子今午4時許從台北市內湖區某大樓頂墜落，送醫不治，據悉江女長期情緒不穩，案發前曾聯繫父母吐露心情，雙親察覺異狀前往大樓勸說未果，江女仍墜樓身亡。記者李隆揆／攝影

內湖 北市 父母

延伸閱讀

和父母要錢不成！桃園男朝警揮刀再衝撞警車遭壓制上銬

北市內湖女墜樓命危 等車民眾驚呼「差點被砸」

診所前擺「搖搖馬」要幹嘛？ 一票家長狂讚：根本父母救星

網傳高雄某大樓遇闖空門 男子來時空空去時滿戰利品

相關新聞

北市內湖女墜樓命危 等車民眾驚呼「差點被砸」

台北市內湖區成功路四段今午傳出墜樓案，一名女子從某大樓墜落地面，救護人員到場時已無呼吸心跳，送醫急救中，因女子墜落處緊鄰...

台南2歲男童家訪前疑遭虐死 今移審父母均續押

台南市2歲多謝姓男童去年10月18日晚間由謝姓生母和她陳姓男同居人從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，因男童身上...

影／過年警所前千元鈔漫天飛 警民賣命撿 失主讚台灣好

台中市警局霧峰分局內新派出所前在大年初三晚間突然千元大鈔漫天飛，員警連同報案的葉姓男子一邊注意車流，一邊趕緊揀錢，共揀回...

生前來電談心　雙親急赴勸阻...愛女仍從16樓頂墜落

江姓女子今午4時許從台北市內湖區某大樓頂墜落，送醫不治，據悉江女長期情緒不穩，案發前曾聯繫父母吐露心情，雙親察覺異狀前往...

行進間突冒煙 機車瞬間陷火海 翁連忙跳車逃生

新北市黃姓男子今天騎車行經新店區新烏路，機車行進間突然冒煙，才將機車停靠路瞬間陷入火海，連忙跳車逃生並報警求助，消防人車...

影／清潔隊貨車搶快駛出八里垃圾掩埋場 撞上焚化廠圍牆

新北市環保局樹林清潔隊1輛資源回收車，今天下午順著山坡駛出八里垃圾掩埋場大門，疑似為了搶快想要通過路口卻發現交通號誌已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。