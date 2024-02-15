影／過年警所前千元鈔漫天飛 警民賣命撿、失主讚台灣好

台中市警局霧峰分局內新派出所前在大年初三晚間突然千元大鈔漫天飛，員警連同報案的葉姓男子一邊注意車流，一邊趕緊揀錢，共揀回新台幣近7萬元、4萬多元越南幣與居留身分證件等。蘇姓越籍華裔失主說，十分感謝冒險在車陣中撿錢的警方和市民，果然在台灣的治安和人民素養都很好。

警方說明，大年初三晚間9時40分許，葉姓中年男子衝進內新派出所說「警察先生，外面有錢在飛！」當時值班和備勤員警莊竣淳、沈安琪馬上跑出大門，發現派出所門口的中興路二段到大明路口的車道上，一張張千元鈔票隨著路過的轎車漫天飛舞。

員警和葉男連忙一邊注意車流一邊趕緊撿錢，在停等紅燈的機車騎士、行人也幫忙查看，七手八腳指著鈔票飄落處，警民合力揀回新台幣近7萬元、4萬多元越南幣與居留身分證件等，連同掉落的皮夾也一起拾獲。

警方經調閱監視器，發現失主為乘坐機車後方的蘇姓男乘客，隨後連絡蘇姓失主到內新派出所來認領。

蘇男表示，他是營造廠高階主管，是騎乘機車要返回住處途中，皮夾掉了下，要不是接到派出所的來電，他都還不知道自己的皮夾不見了，他十分感謝熱心路過與報案民眾，尤其冒著性命危險在車陣中揀錢的警察保姆，保住自己最重要的居留證件和錢，果然在台灣的治安和人民素養都很好。