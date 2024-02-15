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影／清潔隊貨車搶快駛出八里垃圾掩埋場 撞上焚化廠圍牆

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市環保局樹林清潔隊1輛資源回收車，今天下午順著山坡駛出八里垃圾掩埋場大門，疑似為了搶快想要通過路口卻發現交通號誌已經由綠轉紅，未料車速太快根本煞不住，緊急向左閃避，結果180度大迴轉撞上焚化廠門邊圍牆，造成62歲林姓女清潔隊員右腿夾困車內，受傷送醫。

八里垃圾掩埋場和焚化廠比鄰而建，大門僅1牆之隔都在台15線西濱公路，主要設施則在山坡上。今天下午2時許，樹林清潔隊65歲張姓司機駕駛資收貨車，旁邊搭載62歲林姓女隊員，順著山坡向下準備駛出掩埋場大門時，疑似搶快想要趁綠燈穿越路口。

但是燈號已經轉紅，卻發現車速太快煞不住。張姓司機情急之下急向左轉閃避，貨車大迴轉撞上焚化廠大門旁圍牆，62歲林姓女隊員右腿夾困車內。消防隊獲報趕抵，破壞車體救出林女，幸好只有擦挫傷，送往淡水馬偕醫院，沒有大礙。張男酒測值0，車禍原因與肇責尚待鑑識調查釐清。

新北市消防局第三大隊呼籲，車禍發生時，若不確定患者傷勢，切勿任意移動患者，趕緊撥打119報案，等待過程中應維持患者呼吸道暢通、保護頸椎，避免造成二次傷害。

樹林清潔隊資源回收車下午駛出八里垃圾掩埋場大門，疑似為了搶快想要通過路口卻發現交通號誌已經由綠轉紅，緊急向左閃避，結果撞上焚化廠門邊圍牆，造成車上女清潔隊員右腿夾困，受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
樹林清潔隊資源回收車下午駛出八里垃圾掩埋場大門，疑似為了搶快想要通過路口卻發現交通號誌已經由綠轉紅，緊急向左閃避，結果撞上焚化廠門邊圍牆，造成車上女清潔隊員右腿夾困，受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
樹林清潔隊資源回收車下午駛出八里垃圾掩埋場大門，疑似為了搶快想要通過路口卻發現交通號誌已經由綠轉紅，緊急向左閃避，結果撞上焚化廠門邊圍牆，造成車上女清潔隊員右腿夾困，受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
樹林清潔隊資源回收車下午駛出八里垃圾掩埋場大門，疑似為了搶快想要通過路口卻發現交通號誌已經由綠轉紅，緊急向左閃避，結果撞上焚化廠門邊圍牆，造成車上女清潔隊員右腿夾困，受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
樹林清潔隊資源回收車下午駛出八里垃圾掩埋場大門，疑似為了搶快想要通過路口卻發現交通號誌已經由綠轉紅，緊急向左閃避，結果撞上焚化廠門邊圍牆，造成車上女清潔隊員右腿夾困，受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
樹林清潔隊資源回收車下午駛出八里垃圾掩埋場大門，疑似為了搶快想要通過路口卻發現交通號誌已經由綠轉紅，緊急向左閃避，結果撞上焚化廠門邊圍牆，造成車上女清潔隊員右腿夾困，受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
樹林清潔隊資源回收車下午駛出八里垃圾掩埋場大門，疑似為了搶快想要通過路口卻發現交通號誌已經由綠轉紅，緊急向左閃避，結果撞上焚化廠門邊圍牆，造成車上女清潔隊員右腿夾困，受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
樹林清潔隊資源回收車下午駛出八里垃圾掩埋場大門，疑似為了搶快想要通過路口卻發現交通號誌已經由綠轉紅，緊急向左閃避，結果撞上焚化廠門邊圍牆，造成車上女清潔隊員右腿夾困，受傷送醫。記者林昭彰／翻攝

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