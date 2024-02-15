快訊

罕病律師陳俊翰逝世 王志安寫公開信道歉：我的歉意再也無法抵達

下跪道歉畫面曝光！晚安小雞認「都是編造的」 阿鬧吐拍片最終計畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中傳少年墜樓身亡 倒臥人行道民眾目擊驚嚇報案

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

今天大年初六開工，台中市西區梅川西路中午驚傳1名17歲少年墜樓，當場就失去呼吸心跳緊急送醫搶救仍不治，有民眾目擊他掉落人行道嚇得報案，經查少年告知家屬要去找親戚，未料隨後就傳出意外，警方初步排除外力介入，同時報請台中地檢署相驗釐清死因。

台中第1分局今中午11點多獲報，西區梅川西路人行道有人墜落，消防到場時該名少年已經失去呼吸心跳，緊急送往鄰近醫院搶救仍身亡。

警方已確認少年身分，也通知家屬到案，初步調查他曾向家人告知要去找親戚，但還沒見到人就發生憾事，警方也排除外力介入，並報請檢方相驗釐清確切死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中第1分局。記者曾健祐／攝影
台中第1分局。記者曾健祐／攝影

人行道 生命線 親戚

延伸閱讀

婆媳問題起爭執？ 來台31歲陸籍配偶哭躺高雄車道

台中大里這座橋「不給人走」 議員爭設人行道安全過橋

國小周遭道路拓寬 北市新工處：今年改善100條

台南單身警騷擾報案少女釀二度傷害 下場慘了

相關新聞

北市內湖女墜樓命危 等車民眾驚呼「差點被砸」

台北市內湖區成功路四段今午傳出墜樓案，一名女子從某大樓墜落地面，救護人員到場時已無呼吸心跳，送醫急救中，因女子墜落處緊鄰...

影／清潔隊貨車搶快駛出八里垃圾掩埋場 撞上焚化廠圍牆

新北市環保局樹林清潔隊1輛資源回收車，今天下午順著山坡駛出八里垃圾掩埋場大門，疑似為了搶快想要通過路口卻發現交通號誌已經...

10多家柬國媒體都到場了！晚安小雞道具被一字排開 紅墨水、鬼面具都有

柬埔寨西港省長郭宗朗今天親自主持「晚安小雞」直播造假案記者會，警方將「晚安小雞」與網紅阿鬧押至現場，並展示大量證物，包括...

台中傳少年墜樓身亡 倒臥人行道民眾目擊驚嚇報案

今天大年初六開工，台中市西區梅川西路中午驚傳1名17歲少年墜樓，當場就失去呼吸心跳緊急送醫搶救仍不治，有民眾目擊他掉落人...

疑煞車失靈衝對向車道 轎車失控撞騎樓柱子冒大量白煙

新北市板橋區長江路今天下午發生車輛失控衝撞意外。44歲林姓男子下午3時許開車行經該處時疑因煞車失靈，車輛失控衝向對向車道...

台南男返鄉過年筆電遺落計程車上 警靠這招15分鐘尋回

台南王姓男子返鄉過年，昨中午12時許搭乘計程車回到北區住家時，不慎將筆記型電腦遺落在計程車內，當時未記下計程車的車牌號碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。