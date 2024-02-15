台中傳少年墜樓身亡 倒臥人行道民眾目擊驚嚇報案

今天大年初六開工，台中市西區梅川西路中午驚傳1名17歲少年墜樓，當場就失去呼吸心跳緊急送醫搶救仍不治，有民眾目擊他掉落人行道嚇得報案，經查少年告知家屬要去找親戚，未料隨後就傳出意外，警方初步排除外力介入，同時報請台中地檢署相驗釐清死因。

台中第1分局今中午11點多獲報，西區梅川西路人行道有人墜落，消防到場時該名少年已經失去呼吸心跳，緊急送往鄰近醫院搶救仍身亡。

警方已確認少年身分，也通知家屬到案，初步調查他曾向家人告知要去找親戚，但還沒見到人就發生憾事，警方也排除外力介入，並報請檢方相驗釐清確切死因。