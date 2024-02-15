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台南男返鄉過年筆電遺落計程車上 警靠這招15分鐘尋回
台南王姓男子返鄉過年，昨中午12時許搭乘計程車回到北區住家時，不慎將筆記型電腦遺落在計程車內，當時未記下計程車的車牌號碼且不熟悉行車路線，向市警五分局報案後，過濾監視器掌握其車號後連繫上司機，15分鐘內立即尋回筆電，令王感動不已，不斷向司機、員警致謝。
市警五分局公園派出所警員郭益均、黃炳益據報後，仔細詢問王上下車地點，隨即運用科技設備，過濾監視器鏡頭，比對他所描述的路線，隨即發現該計程車車號後，與司機聯絡，立即將他遺落在計程車後座的筆電送到警所。
王對於員警能在短時間經由調閱監視器掌握計程車車號，快速尋回遺失的筆電，留下深刻印象，也不斷向司機、員警致謝。
同時，警方也提醒民眾，個人貴重物品務必放置在包包內不易掉落處，並在搭乘計程車或大眾交通工具時，下車前務必再三檢視隨身物品及行李，減少遺失風險，並留意車牌號碼、駕駛人或計程車隊，萬一物品或行李遺失時，能及時提供警方相關資訊，協助尋回。
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