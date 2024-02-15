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婆媳問題起爭執？ 來台31歲陸籍配偶哭躺高雄車道

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

大陸籍楊姓女子今天上午情緒不穩，竟橫躺車道上，險象環生。巡邏員警路過，趕緊將她帶到人行道，獲悉她與丈夫回台要補辦婚禮，但是，因生活習慣和婆婆起爭執，才引發臥車道鬧劇。

今天上午10時20分，高雄市警小港分局漢民派出所員警巡邏經過小港區港區宏平路，發現楊姓女子（31歲）橫躺在車道上，往來車輛多，員警趕緊停車，將楊女扶到路旁人行道。

楊女坐在人行道，情緒仍顯得激動，不斷哭泣，丈夫林姓男子（41歲）在旁手足無措，員警查問事情原委，才知道夫妻倆在大陸結婚，趁春節假期回台，準備在台灣補辦婚禮，但是，春節期間，婆媳為生活習慣問題屢有爭執，今天上午，爭執再起，楊女一氣之下，竟橫躺車道。

警方與楊女夫妻溝通後，並找救護車到場，將楊女送凱旋醫院，穩定情緒。警方也呼籲，家人遇爭執應多溝通，避免因一時衝動發生憾事。

楊姓大陸女子（右）來台，今天橫躺車道上，險象環生，經警方扶到人行道。記者林保光／翻攝
楊姓大陸女子（右）來台，今天橫躺車道上，險象環生，經警方扶到人行道。記者林保光／翻攝
楊姓大陸籍女子今天橫躺車道上。記者林保光／翻攝
楊姓大陸籍女子今天橫躺車道上。記者林保光／翻攝

人行道 生活習慣 車道

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