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影／開工日台南安定工廠起火傳出爆炸聲 老闆赴廟拜拜逃一劫

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市安定區港口里一處存放重機具的工廠下午傳出火警，火勢一發不可收拾，大量黑色濃煙從鐵皮屋頂竄出，警消據報出動三梯次人車到場灌救，消防隊員到場後拉起水線灌救，期間還傳出陣陣爆炸聲響，今天雖然是上班日，但工廠老闆及員工到附近廟裡拜拜，所幸無人受傷受困，火勢在40分鐘內撲滅，起火原因有待後續調查。

南市消防局15日下午2時接獲報案，安定區港口里一處工廠起火，立即派遣安定分隊出動，途中就看到火警處冒出大量黑煙，再派遣善化、南科、新市、西港、第四大隊等3梯次共16車32人馳援。

到場後發現是停放怪手等重機具的工廠，起火點疑似是廠內存放油料、零件的倉庫，黑色濃煙不斷竄出，還發出「砰」、「砰」的聲響，相當嚇人，消防隊員入內布起水線灌救，並確認是否有人受傷受困。

據了解，今天是開工日，工廠老闆是附近一間宮廟委員，事發時剛剛好在廟裡拜拜，廠內不知何故起火燃燒，有待後續調查釐清。

台南市安定區港口里一處存放重機具的工廠，下午突然傳出火警，火勢猛烈、黑煙不斷竄出，所幸廠內無人，消防隊出動灌救。記者莊曜聰／攝影
台南市安定區港口里一處存放重機具的工廠，下午突然傳出火警，火勢猛烈、黑煙不斷竄出，所幸廠內無人，消防隊出動灌救。記者莊曜聰／攝影
台南市安定區港口里一處存放重機具的工廠，下午突然傳出火警，火勢猛烈、黑煙不斷竄出，所幸廠內無人，消防隊出動灌救。記者莊曜聰／攝影
台南市安定區港口里一處存放重機具的工廠，下午突然傳出火警，火勢猛烈、黑煙不斷竄出，所幸廠內無人，消防隊出動灌救。記者莊曜聰／攝影
台南市安定區港口里一處存放重機具的工廠，下午突然傳出火警，火勢猛烈、黑煙不斷竄出，所幸廠內無人，消防隊出動灌救。記者莊曜聰／攝影
台南市安定區港口里一處存放重機具的工廠，下午突然傳出火警，火勢猛烈、黑煙不斷竄出，所幸廠內無人，消防隊出動灌救。記者莊曜聰／攝影

拜拜 老闆

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