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影／瑪莎拉蒂海神疑過彎失控 永和男酒駕狠刷一排路邊機車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

曾姓男子今天凌晨酒後開瑪莎拉蒂海神，行經新北市永和區中山路，疑過彎失控，刷一整排停放路邊機車，現場一片凌亂。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子今天凌晨酒後開瑪莎拉蒂海神，行經新北市永和區中山路，疑過彎失控，刷一整排停放路邊機車，現場一片凌亂。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子今天凌晨酒後駕駛瑪莎拉蒂海神，行經新北市永和區疑過彎失控，刷一整排停放路邊機車，車禍現場一片凌亂，曾男無明顯傷勢，肇事後徒步自行走到派出所報案。警方查出曾男因涉及詐欺案遭判刑1年半，因未到案執行發布通緝中，警詢後今依法解送歸案，另依公共危險及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和警方今天清晨5時29分接獲民眾獲報，指稱在永和區中山路一段目擊一起車禍意外，一輛白色汽車疑似車速過快，過彎時不慎打滑，失控撞上停放路邊一整排機車。不少受害車主一早接獲警方通知，才知機車遭撞毀，有人苦笑表示，春節開工第一天，還來不及上班就遭橫禍，還得向公司請假到派出所做筆錄。

據了解，涉嫌肇事的曾姓男子（28歲）今天凌晨從新北市林口區到中和區烘爐地土地公廟拜拜後，前往永和區訪友，疑酒後駕駛瑪莎拉蒂海神欲返家，行經永和區中山路一段時，疑因車速過快，過彎時不慎失控打滑，撞上停放路邊一整排機車，共有26輛機車嚴重毀損，現場滿目瘡痍一片凌亂。

曾男無明顯傷勢，闖禍後獨自一人步行至永和警分局新生派出所報案，曾男酒測值每公升0.75毫克，因涉及詐欺案遭判刑1年半，因未到案執行遭法院發布通緝中，警詢後今依法解送歸案，另依違反公共危險及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾姓男子今天凌晨酒後開瑪莎拉蒂海神，行經新北市永和區中山路，疑過彎失控，刷一整排停放路邊機車，現場一片凌亂。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子今天凌晨酒後開瑪莎拉蒂海神，行經新北市永和區中山路，疑過彎失控，刷一整排停放路邊機車，現場一片凌亂。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子今天凌晨酒後開瑪莎拉蒂海神，行經新北市永和區中山路，疑過彎失控，刷一整排停放路邊機車，現場一片凌亂。記者王長鼎／翻攝
曾姓男子今天凌晨酒後開瑪莎拉蒂海神，行經新北市永和區中山路，疑過彎失控，刷一整排停放路邊機車，現場一片凌亂。記者王長鼎／翻攝
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曾姓男子今天凌晨酒後開瑪莎拉蒂海神，行經新北市永和區中山路，疑過彎失控，刷一整排停放路邊機車，現場一片凌亂。記者王長鼎／翻攝

失控 永和 瑪莎拉蒂 車禍

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