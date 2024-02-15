影／從小存到大…23歲桃園男領光積蓄要投資 60萬差點全沒
桃園一名杜姓男子昨晚10點多帶著60萬現金到超商，準備和虛擬貨幣商交易，巡邏員警發現後上前關心，得知男子聽了網友的建議決定將所有存款都拿來投資，對此警方查看杜男和網友的對話紀錄，立馬認出是詐騙手法，趕緊勸導杜男將60萬存回帳戶，保住辛苦錢。
桃園警分局青溪派出所員警昨晚10點30分許到超商巡邏，發現一名男子和友人攜帶大筆現金，隨即上前了解。23歲杜姓男子表示，最近認識了一位叫「小燕」的網友，熟識後對方不斷鼓吹虛擬貨幣獲利容易又快速，還說自己已經獲利很多，結果杜男禁不住對方的慫恿，領出自己從小存的零用錢、打工費等共60萬元，聽從對方指示與幣商取得聯繫，和朋友從中部北上到桃園準備交易。
員警聽完後察覺有異，查看杜男與「小燕」的手機對話內容，發現杜男已經陷入詐騙集團慣用「假投資真詐騙」的陷阱，經員警說明並舉出案例佐證，杜男驚覺差點受騙，他向員警表示其實對於虛擬幣的投資完全不懂，幸好員警提醒才決定放棄，而虛擬貨幣商最後也未現蹤，員警陪同杜男將現金存回提款機，成為另類「護鈔」保住辛苦錢。
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