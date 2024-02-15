影／三峽婦抱恙參加神豬遶境下腹大出血 警車鳴笛送醫救命

葉姓婦人今天上午帶著病體參加新北市三峽祖師廟神豬遶境，不料才剛走沒多久，下腹部便大出血癱軟倒地。在旁交管員警獲報，與警開警車沿路鳴笛載送葉婦就醫，救回一命。

據了解，葉姓婦人（53歲）農年春節期間便因舊疾復發身體抱恙，今天上午是一年一度新北市三峽祖師廟神豬遶境祈福活動。葉婦不聽家人勸阻，仍執意參與遶境盛事，希望藉此盛會能祈求保佑，她這一整年病況改善平平安安。

孰料，葉婦隨神豬遶境走沒多久，下腹部便大出血，不但臉色蒼白精神恍惚，還一度癱軟倒地。葉婦身旁民眾驚見，急忙跑到路口負責交通疏導的員警求救「警察先生，那邊有個婦人身體不舒服，能不能幫忙一下」。