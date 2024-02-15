影／三峽婦抱恙參加神豬遶境下腹大出血 警車鳴笛送醫救命
葉姓婦人今天上午帶著病體參加新北市三峽祖師廟神豬遶境，不料才剛走沒多久，下腹部便大出血癱軟倒地。在旁交管員警獲報，與警開警車沿路鳴笛載送葉婦就醫，救回一命。
據了解，葉姓婦人（53歲）農年春節期間便因舊疾復發身體抱恙，今天上午是一年一度新北市三峽祖師廟神豬遶境祈福活動。葉婦不聽家人勸阻，仍執意參與遶境盛事，希望藉此盛會能祈求保佑，她這一整年病況改善平平安安。
孰料，葉婦隨神豬遶境走沒多久，下腹部便大出血，不但臉色蒼白精神恍惚，還一度癱軟倒地。葉婦身旁民眾驚見，急忙跑到路口負責交通疏導的員警求救「警察先生，那邊有個婦人身體不舒服，能不能幫忙一下」。
三峽警分局三峽派出所警員張哲維獲報，檢視葉婦情況危急，恐難以等到救護車馳援，環顧四周車輛難以進出，於是通知另警李侑錡開警車載繞境隊伍外圍，再由張員護送葉婦坐上警車，旋即沿路鳴笛載送達醫院急救，救回葉婦一命。
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