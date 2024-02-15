快訊

陸漁船意外衝擊兩岸「底線」 金門憂大陸不承認金廈「禁限制水域線」

獨／長榮航空羽田返台班機上孕婦分娩 母子均安

一坪10萬「田中間透天」是鳥地方？他揭超讚生活機能 網嗨：安靜才是王道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年求財先塞錢...善化慶安宮香油錢入帳700萬 由警護送存銀行

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

今天是農曆春節連假後第1個上班日，台南市善化警分局在過年期間提供護鈔服務，善化派出所寄放的現金就有1500萬之多，其中700萬是善化慶安宮的香油錢，警方先派員護送回廟，清點後再存入銀行。廟方今年也發現，後殿「桃園三結義」石雕縫隙，被信眾塞滿硬幣，把酒杯當成聚寶盆，相當有趣。

善化警分局推行護鈔服務多年，主祀媽祖的善化慶安宮，春節連假期間，將每天收到的香油錢寄放在善化派出所，由員警放在槍櫃保管，年後上班首日銀行營業，再由警方以巡邏車將香油錢護送回慶安宮；近年包括藥局、營造廠、辦桌業者都會使用這項服務，因此今年善化派出所就保管1500萬，儼然小金庫。

善化慶安宮總幹事魏素珍表示，過年期間每天都有信眾前來上香祈福，加上安太歲、點光明燈、財神燈等，除了現場添油香外，廟方也使用Line pay支付、信用卡、網路點燈等線上方式，今年總計收入近千萬元，較去年成長，也感謝警方協助保管，讓廟方過年期間安心。

魏素珍說，廟方今年也發現，有民眾將零錢塞在廟內「桃園三結義」石雕的縫隙，從1塊錢到50元都有，有些人把酒杯當聚寶盆，有人甚至塞在劉備口中，還有人向廟方借梯子，放到石雕的最高處錯，廟方春節間清理過兩次，民眾仍有樣學樣，讓人感嘆求財方式真的百百種。

警方護送香油錢返回善化慶安宮，銀行派員協助清點後，再存入帳戶。記者莊曜聰／攝影
警方護送香油錢返回善化慶安宮，銀行派員協助清點後，再存入帳戶。記者莊曜聰／攝影
善化慶安宮後殿的「桃園三結義」石雕，有民眾在縫隙塞滿零錢求財，相當有趣。記者莊曜聰／攝影
善化慶安宮後殿的「桃園三結義」石雕，有民眾在縫隙塞滿零錢求財，相當有趣。記者莊曜聰／攝影
善化派出所過年期間提供護鈔服務，善化慶安宮年後上班首日，將存放的700萬元領出。記者莊曜聰／攝影
善化派出所過年期間提供護鈔服務，善化慶安宮年後上班首日，將存放的700萬元領出。記者莊曜聰／攝影
民眾在「桃園三結義」石雕縫隙塞滿零錢求財，把酒杯當聚寶盆，劉備嘴巴也咬著一枚銅板。記者莊曜聰／攝影
民眾在「桃園三結義」石雕縫隙塞滿零錢求財，把酒杯當聚寶盆，劉備嘴巴也咬著一枚銅板。記者莊曜聰／攝影

春節 桃園 連假

延伸閱讀

瘋求財！陸財政部帳號變「許願池」一夜湧入60萬則留言

全台「超人氣8間財神廟」求財求好運！走春必去

龍年行大運 新北拜廟走春求財好去處

彰化南瑤宮四季籤全抽中「上上籤」 預測整體運勢會好轉

相關新聞

影／高雄電纜工廠失火整街區濃煙覆蓋 消防人車緊急搶救

高雄市鳥松區威通工廠堆放電線、電纜的倉庫，今天中午12時34分許，冒出濃煙大火，猛烈火舌從內部倉庫悶燒竄出，陣陣濃煙直衝...

影／從小存到大…23歲桃園男領光積蓄要投資 60萬差點全沒

桃園一名杜姓男子昨晚10點多帶著60萬現金到超商，準備和虛擬貨幣商交易，巡邏員警發現後上前關心，得知男子聽了網友的建議決...

數十年未聯絡竟為此事上門 台南7旬慣竊偷紅包被看護蒐證落網

台南73歲周姓慣竊2月甫服刑完畢出監，趁年初三(12日)晚上6時許前往中西區郡西路已數十年未聯絡友人住處，發現大門未上鎖...

高雄護專女生會男網友過年失蹤 警跨縣市追查找到人

高雄某1名護專陳姓女生春節假期失蹤，家人頻聯絡不到她擔心她出意外，在網路貼尋人啟事，並報警協尋。高雄、台中追尋她的行蹤，...

影／三峽婦抱恙參加神豬遶境下腹大出血 警車鳴笛送醫救命

葉姓婦人今天上午帶著病體參加新北市三峽祖師廟神豬遶境，不料才剛走沒多久，下腹部便大出血癱軟倒地。在旁交管員警獲報，與警開...

過年求財先塞錢...善化慶安宮香油錢入帳700萬 由警護送存銀行

今天是農曆春節連假後第1個上班日，台南市善化警分局在過年期間提供護鈔服務，善化派出所寄放的現金就有1500萬之多，其中7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。