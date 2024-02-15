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過年求財先塞錢...善化慶安宮香油錢入帳700萬 由警護送存銀行
今天是農曆春節連假後第1個上班日，台南市善化警分局在過年期間提供護鈔服務，善化派出所寄放的現金就有1500萬之多，其中700萬是善化慶安宮的香油錢，警方先派員護送回廟，清點後再存入銀行。廟方今年也發現，後殿「桃園三結義」石雕縫隙，被信眾塞滿硬幣，把酒杯當成聚寶盆，相當有趣。
善化警分局推行護鈔服務多年，主祀媽祖的善化慶安宮，春節連假期間，將每天收到的香油錢寄放在善化派出所，由員警放在槍櫃保管，年後上班首日銀行營業，再由警方以巡邏車將香油錢護送回慶安宮；近年包括藥局、營造廠、辦桌業者都會使用這項服務，因此今年善化派出所就保管1500萬，儼然小金庫。
善化慶安宮總幹事魏素珍表示，過年期間每天都有信眾前來上香祈福，加上安太歲、點光明燈、財神燈等，除了現場添油香外，廟方也使用Line pay支付、信用卡、網路點燈等線上方式，今年總計收入近千萬元，較去年成長，也感謝警方協助保管，讓廟方過年期間安心。
魏素珍說，廟方今年也發現，有民眾將零錢塞在廟內「桃園三結義」石雕的縫隙，從1塊錢到50元都有，有些人把酒杯當聚寶盆，有人甚至塞在劉備口中，還有人向廟方借梯子，放到石雕的最高處錯，廟方春節間清理過兩次，民眾仍有樣學樣，讓人感嘆求財方式真的百百種。
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