累犯惡狼對女高中生襲臀 卻因一事法官未加重刑責

南投縣李姓男子去年8月騎機車竟過草屯鎮雙冬地區，竟對前方女高中生伸手襲臀，女學生嚴重驚嚇。警方從路口監視器查出李男，並發現他同一年便有性騷擾前科，南投地院考量他為中度智能障礙者，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

檢方調查，去年8月21日李男騎機車經過雙冬地區，見17歲女高中獨自行走，他趁女學生來不及防備，騎機車從後方接近，突然伸手對女學生襲臀，女生大受驚嚇，還好嫌犯騎機車逃逸，她立刻報警處。

警方調閱路口監視器畫面，拍到歹徒襲臀畫面，並根據畫面，查出李姓男子涉有重嫌，傳喚李男釐清案情。因為事證明確，李男在檢警偵訊時承認作案，檢方依性騷擾防治法聲請簡易判決，因被害人為未成年人，依兒童及少年福利與權益保障法，請求法官加重刑責。