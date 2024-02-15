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累犯惡狼對女高中生襲臀 卻因一事法官未加重刑責

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣李姓男子去年8月騎機車竟過草屯鎮雙冬地區，竟對前方女高中生伸手襲臀，女學生嚴重驚嚇。警方從路口監視器查出李男，並發現他同一年便有性騷擾前科，南投地院考量他為中度智能障礙者，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

檢方調查，去年8月21日李男騎機車經過雙冬地區，見17歲女高中獨自行走，他趁女學生來不及防備，騎機車從後方接近，突然伸手對女學生襲臀，女生大受驚嚇，還好嫌犯騎機車逃逸，她立刻報警處。

警方調閱路口監視器畫面，拍到歹徒襲臀畫面，並根據畫面，查出李姓男子涉有重嫌，傳喚李男釐清案情。因為事證明確，李男在檢警偵訊時承認作案，檢方依性騷擾防治法聲請簡易判決，因被害人為未成年人，依兒童及少年福利與權益保障法，請求法官加重刑責。

法官認為，李姓男子在去年已有性騷擾防治法前科，卻繼續對女性伸狼爪、襲臀，不尊重他人身體之自主權、心理感受，造成被害人身心痛苦。檢方雖為求加重刑責，不過，李男犯案時，被害人並未穿校服，李男也不知道被害人未滿17歲，法官並未依兒童及少年福利與權益保障法加重刑責，且李男為中度身心障礙者，法官審理後，依性騷擾防治法處有期徒刑3月得易科罰金。

李姓男子對女高中生襲臀，遭南投地院判處有期徒刑3月。圖／本報資料照片
李姓男子對女高中生襲臀，遭南投地院判處有期徒刑3月。圖／本報資料照片

性騷擾 監視器

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