台東春節救護案減少 消防局提醒元宵燃爆竹多注意

根據台東縣消防局統計，春節火災和救護案件均比去年春節減少，緊接著元宵節將到來，消防局呼籲，施放煙火或爆竹，點燃後未作用，應等待3分鐘確定安全無虞後再接近查看。

台東縣消防局今天發布新聞稿表示，台東今年春節期間統計8日（小年夜）至14日（初五）受理報案有火災29件、救護331件、山域事故1件，比較去年同期火災案件減少6件、救護案件減少45件、山域事故減少3件。

台東縣消防局表示，因消防局加強宣導，民眾防火意識較高及燃放炮竹造成火災案件有減少跡象，且無重大災害發生。

元宵佳節將到來，民眾施放爆竹煙火的使用率增加，消防局提醒民眾在購買、施放時仍應注意，包括購買時應認明貼有「個別認可標示」產品，且不得超過法定管制量；未滿12歲兒童施放時需有大人陪同且不得購買「飛行類」、「升空類」及「摔炮類」之一般爆竹煙火；存放時應注意放置地點保持乾燥、不得接近火源或置於兒童容易拿到的地方。

另外，去年曾發生煙火點燃後未發生作用，民眾上前查看時遭炸傷。台東縣消防局特別提醒，若點燃後未作用，應等待3分鐘，確定其安全無虞後再接近查看。