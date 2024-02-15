女山友春攀南三段身體不適 兩人分別因高山症難行被救

南三段兩天發生兩名山友出現高山症待援案，南投縣消防局三大隊連夜出動救回山友送醫。圖／南投消防局提供 南投縣南三段兩天發生兩起山友出現高山症待援案，44歲林姓女山友大年初二與隊友從花蓮瑞穗入山，預計走南三段，前天因故與原隊伍脫離後，行至無雙山時遇到另一登山隊伍協助，但因症狀加重無法行走，另一位43歲邱姓女山友今晨報案，南投消防局派遣信義分隊3名警義消同仁前往救回送醫。

南投消防局指出，44歲來自新北市的林姓女山友一行4人網路揪團登山，於2月11日從花蓮瑞穗入山，預計走南三段2月18日由南投郡大林道下山，2月13日因故與原隊伍脫離後，行至無雙山時遇到另一登山隊伍的黃姓山友協助，因咳嗽及頭痛等高山症症狀加重，昨晚請求救援，義警消連夜上山救援。

未料今天上午6時14分再接獲43歲邱姓女山友報案，表示自己獨攀南三段，行程規畫與先前2月14日郡大林道48K案相同，同樣因發燒、咳嗽及頭痛等高山症，目前人在丹大溪源營地請求救援。

南投消防局為爭取救援時效，因而申請直升機執行吊掛及接載勤務，於上午9時30分已分別將2名山友救出，9時45分降落於消防署竹山訓練中心後由本局救護車送醫治療，順利完成本次任務。