八旬婦過年放車籃4萬紅包遇竊 高雄警逮順手牽羊婦
高雄八旬老婦將春節期間兒孫送給她的紅包共4萬元，不慎忘在腳踏車車籃，被路過的婦人偷走，警方調閱相關監錄畫面，查獲涉案的王姓婦人，將紅包原封不動歸還老婦，令老婦直呼「天公包庇」。
據了解，2月12日大年初三下午3時許，82歲的陳姓老婦騎腳踏車外出，到高雄市鳳山區南正二路找朋友，把裝4萬元的紅包放在腳踏車菜籃，忘記隨身帶走，不料，再返回腳踏車停放處，驚覺紅包已經不翼而飛，急得報警找紅包。
鳳山警分局據報，調閱監錄系統畫面，發現老婦離開不久，就有1名婦人靠近，順手拿走紅包。員警發覺這名婦人曾涉竊盜案，確認是住附近的王姓婦人(56歲），2月13日到王婦住處，遇王婦時，她似乎已經知道東窗事發，一語不發便逕自走開，員警跟上，她才帶員警到南榮路另輛機車，從置物箱拿出她涉嫌偷走的紅包，裡面4萬元都還在。
警方逮捕王婦，查辦竊盜罪嫌，並通知遭竊的陳姓老婦領回紅包，陳婦見紅包內的金額都未損失，感謝警方幫她找回紅包，直呼「老天保庇」。
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