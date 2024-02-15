快訊

日圓兌台幣盤中匯價0.2121再破30年新低 專家建議已是理想買點

年代旅遊富國島旅客丟包 品保：若重大違規 下場可能撤照

手機撿便宜該買Galaxy S23還是Zenfone 10？內行人拿數據「買這支」掀戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南竊賊夜半偷車逛大街 被警追捕跌落農田還撞壞30年跑車

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市一名家住新化區、有竊盜前科的50歲林姓男子，專挑老車下手，他昨天凌晨騎著電動機車，從住處到30公里外的六甲區，看上一輛停放騎樓的30年車齡雙門跑車，動手行竊後開出去逛大街。車主早上起床才發現，向警方報案，在地員警休假還出門協尋，發現車輛行蹤呼叫警力支援，經過一番追逐，終於逮到林男。

麻豆警分局六甲分駐所昨天7時許接獲報案，有民眾一覺醒來，自家門前停放轎車不翼而飛，雖然是30年老車，但車主保養得宜，相當愛惜，竟然在過年期間被偷，相當傻眼。

警方立刻調閱相關監視器資料，發現一名男子經過該戶民宅，行為鬼祟，後來就把跑車開走，於是通報線上警網加強攔查，六甲分駐所副所長姜勝淋是當地人，雖然輪休，還是出門協尋。

他從失竊地點開始，從六甲區最東邊跑到最西邊的菁埔里，在南60線上發現該部白色跑車，一路尾隨並呼叫警力支援，林男發現有人跟蹤，馬上加速逃逸，卻因為路況不熟，開上田埂棄車逃逸，姜員也拔腿狂追，林男跑了1公里體力不支跌倒摔入泥巴地，被趕上的姜員抓住，但姜員自己腳部也扭傷，仍負痛將歹徒壓制。

警方在林男身上起出一大串鑰匙，據了解，他有竊盜前科，會偷交通工具代步，尤其是老車，因為鑰匙孔鬆動，比較容易撬開；車主很感謝警方找回失竊車輛，但看到愛車車頭損毀，很是心疼，有沒有零件維修也傷透腦筋。

雙方跑了一公里，林男體力不支跌倒，被警方當場逮捕。記者莊曜聰／翻攝
雙方跑了一公里，林男體力不支跌倒，被警方當場逮捕。記者莊曜聰／翻攝
林男下車逃逸，趕到的警方隨後追捕。記者莊曜聰／翻攝
林男下車逃逸，趕到的警方隨後追捕。記者莊曜聰／翻攝
麻豆警分局六甲分駐所副所長姜勝淋（右）不顧腿部扭傷，將竊賊逮捕。記者莊曜聰／翻攝
麻豆警分局六甲分駐所副所長姜勝淋（右）不顧腿部扭傷，將竊賊逮捕。記者莊曜聰／翻攝
林姓竊賊在六甲區偷了一部30年車齡的跑車，卻因路況不熟開到田埂中。記者莊曜聰／翻攝
林姓竊賊在六甲區偷了一部30年車齡的跑車，卻因路況不熟開到田埂中。記者莊曜聰／翻攝

跑車 車主 鑰匙

延伸閱讀

MLB／讓背號給大谷的凱利 爆料太太有多愛那台保時捷

加速最慢的BMW M跑車？入門版XM 50e歐洲發表上市！

風之孫當然要配跑車！「最帥棒球員」李政厚擔任McLaren最新代言人

連便當都不放過！竊賊潛三峽老街多家商店 服飾店慘遭連偷3次

相關新聞

初六開工...台中鐵板燒店疑氣爆傳巨響 民眾嚇壞：以為大地震

大年初六各界紛紛開工，台中市南屯區黎民路今上午1間鐵板燒店疑發生氣爆，清晨7點多傳出爆炸去巨響後隨即竄出黑煙，警消獲報前...

北市環快車禍「自撞橋墩」！一男失去呼吸心跳 送醫急救不治

今天早上7時許，台北市環河快速道路發生一起嚴重車禍，年約30歲男子駕駛一輛白色小客車，在往中興橋匝道口方向自撞橋墩，車頭...

女山友春攀南三段身體不適 兩人分別因高山症難行被救

南投縣南三段兩天發生兩起山友出現高山症待援案，44歲林姓女山友大年初二與隊友從花蓮瑞穗入山，預計走南三段，前天因故與原隊...

基隆民宅火警…消防局疏散同棟住戶 研判起火點是冷氣機

基隆市大德路一棟7層樓建築，6樓住家今天上午起火燃燒。消防局派遣人車前往滅火，發現起火點是冷氣室外機，屋內沒有人在家。消...

八旬婦過年放車籃4萬紅包遇竊 高雄警逮順手牽羊婦

高雄八旬老婦將春節期間兒孫送給她的紅包共4萬元，不慎忘在腳踏車車籃，被路過的婦人偷走，警方調閱相關監錄畫面，查獲涉案的王...

影／情人節賞櫻迷航那瑪夏 大重機騎士連人帶車跌林道

來自高雄大寮的28歲黃姓大型重型機車騎士，趁情人節暨春節期間，騎乘紅牌重機車至高雄那瑪夏山區賞櫻，因不熟路況，誤信導航連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。