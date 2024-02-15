台南竊賊夜半偷車逛大街 被警追捕跌落農田還撞壞30年跑車

台南市一名家住新化區、有竊盜前科的50歲林姓男子，專挑老車下手，他昨天凌晨騎著電動機車，從住處到30公里外的六甲區，看上一輛停放騎樓的30年車齡雙門跑車，動手行竊後開出去逛大街。車主早上起床才發現，向警方報案，在地員警休假還出門協尋，發現車輛行蹤呼叫警力支援，經過一番追逐，終於逮到林男。

麻豆警分局六甲分駐所昨天7時許接獲報案，有民眾一覺醒來，自家門前停放轎車不翼而飛，雖然是30年老車，但車主保養得宜，相當愛惜，竟然在過年期間被偷，相當傻眼。

警方立刻調閱相關監視器資料，發現一名男子經過該戶民宅，行為鬼祟，後來就把跑車開走，於是通報線上警網加強攔查，六甲分駐所副所長姜勝淋是當地人，雖然輪休，還是出門協尋。

他從失竊地點開始，從六甲區最東邊跑到最西邊的菁埔里，在南60線上發現該部白色跑車，一路尾隨並呼叫警力支援，林男發現有人跟蹤，馬上加速逃逸，卻因為路況不熟，開上田埂棄車逃逸，姜員也拔腿狂追，林男跑了1公里體力不支跌倒摔入泥巴地，被趕上的姜員抓住，但姜員自己腳部也扭傷，仍負痛將歹徒壓制。