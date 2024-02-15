春節河濱煙火狂放 新北高灘保全疲於奔命勸離350件
過年放煙火為傳統習俗，但因新北市人口越趨密集，2017年底新北市消防局已公告過年僅8處河濱區開放施放，但民眾仍在河濱沿線各處炸個不停，高灘處統計過年期間保全共勸離350件、警方接獲通報約70件，炸流動廁所、垃圾桶等消防隊出動滅火約7件，高灘處預計兩天內清除炮竹垃圾，還民眾乾淨空間。
春節期間迎財神、趕年獸都要放鞭炮，不過新北市人口已約400萬人，為兼顧及習俗及民眾安全，新北市消防局2017年底訂定新北市爆竹煙火施放管制辦法，過年期間僅8處河濱區域可施放鞭炮，不過民眾仍在河濱各處施放鞭炮，更產生許多垃圾遺留現場。
高灘處統計春節期間民眾隨意施放鞭炮，保全因此勸離350件、警方接獲通報警方接獲通報約70件，甚至還有民眾刻意在流動廁所內炸鞭炮，或導致垃圾桶燃燒等，消防隊也因此出動約7次滅火。
而實際上，春節期間新北市僅開放8處河濱區域供民眾施放鞭炮，時間也限於早上6時至晚上10時，其餘時間地點皆不可放鞭炮，至於春節期間留下的大多數垃圾，高灘處預計將於兩天內清潔完畢，還給民眾乾淨空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言