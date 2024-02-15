春節河濱煙火狂放 新北高灘保全疲於奔命勸離350件

春節期間留下的大多數垃圾，高灘處預計將於兩天內清潔完畢，還給民眾乾淨空間。圖／新北市高灘處提供 過年放煙火為傳統習俗，但因新北市人口越趨密集，2017年底新北市消防局已公告過年僅8處河濱區開放施放，但民眾仍在河濱沿線各處炸個不停，高灘處統計過年期間保全共勸離350件、警方接獲通報約70件，炸流動廁所、垃圾桶等消防隊出動滅火約7件，高灘處預計兩天內清除炮竹垃圾，還民眾乾淨空間。

春節期間迎財神、趕年獸都要放鞭炮，不過新北市人口已約400萬人，為兼顧及習俗及民眾安全，新北市消防局2017年底訂定新北市爆竹煙火施放管制辦法，過年期間僅8處河濱區域可施放鞭炮，不過民眾仍在河濱各處施放鞭炮，更產生許多垃圾遺留現場。

高灘處統計春節期間民眾隨意施放鞭炮，保全因此勸離350件、警方接獲通報警方接獲通報約70件，甚至還有民眾刻意在流動廁所內炸鞭炮，或導致垃圾桶燃燒等，消防隊也因此出動約7次滅火。