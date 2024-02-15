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失智婦要上國道走回大陸浙江老家 豐原警民及時攔阻
台中市豐原區一名患有失智症婦人大年初三時，因思念遠在對岸的親友，獨自拖著行李箱要走上國道走回大陸浙江老家，民眾察覺有異報警，警方到場確認身分後，護送她回到豐原住處。
豐原警分局社口派出所警員楊景棠、劉方傑12日中午12點25分獲報，國道1號豐原交流道匝道入口處有迷失老人，需要警方到場協助。
據了解，王姓婦人是大陸浙江省人士，患有輕微失智症，疑因農曆春節期間思鄉情切，趁家人不注意時，獨自從豐原區合作街住處拖著行李箱步行欲上國道。
員警見婦人精神狀況不佳，不斷表示想回家，先安撫其焦躁不安的情緒，在她攜帶的包包內找到身分證件，經確認身分後，開車護送她返家。
婦人女婿見到警方護送她返家時，又驚又喜致謝表示，婦人疑因過年想念遠在對岸的親友甚深，才會導致近日精神狀況不佳，親友發現她不見皆已分頭在外尋找，正要報警協助，警方就護送其返家。
豐原分局表示，家中如有年長者，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。
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