快訊

真心不騙！彩券行老闆教刮刮樂要買「2尾數」 YTR實測「每區都中」賺5千

陸平台同商品價差3倍 大數據把蘋果用戶當肥羊

「做壞事沒找我？」晚安小雞案另1直播主撇知情 四叉貓指登場人物累計5人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失智婦要上國道走回大陸浙江老家 豐原警民及時攔阻

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一名有失智症婦人，極為思念遠在對岸的親友，拖著行李箱獨自步行要上國道返回大陸浙江老家，民眾察覺有異報警，警方護送回豐原住處。圖／警方提供
台中市豐原區一名有失智症婦人，極為思念遠在對岸的親友，拖著行李箱獨自步行要上國道返回大陸浙江老家，民眾察覺有異報警，警方護送回豐原住處。圖／警方提供
台中市豐原區一名患有失智症婦人大年初三時，因思念遠在對岸的親友，獨自拖著行李箱要走上國道走回大陸浙江老家，民眾察覺有異報警，警方到場確認身分後，護送她回到豐原住處。

豐原警分局社口派出所警員楊景棠、劉方傑12日中午12點25分獲報，國道1號豐原交流道匝道入口處有迷失老人，需要警方到場協助。

據了解，王姓婦人是大陸浙江省人士，患有輕微失智症，疑因農曆春節期間思鄉情切，趁家人不注意時，獨自從豐原區合作街住處拖著行李箱步行欲上國道。

員警見婦人精神狀況不佳，不斷表示想回家，先安撫其焦躁不安的情緒，在她攜帶的包包內找到身分證件，經確認身分後，開車護送她返家。

婦人女婿見到警方護送她返家時，又驚又喜致謝表示，婦人疑因過年想念遠在對岸的親友甚深，才會導致近日精神狀況不佳，親友發現她不見皆已分頭在外尋找，正要報警協助，警方就護送其返家。

豐原分局表示，家中如有年長者，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。

台中市豐原區一名有失智症婦人，極為思念遠在對岸的親友，拖著行李箱獨自步行要上國道返回大陸浙江老家，民眾察覺有異報警，警方護送回豐原住處。圖／警方提供
台中市豐原區一名有失智症婦人，極為思念遠在對岸的親友，拖著行李箱獨自步行要上國道返回大陸浙江老家，民眾察覺有異報警，警方護送回豐原住處。圖／警方提供

國道 失智症 行李箱

延伸閱讀

陸駐聯代表：有關國家對葉門軍事行動加劇紅海安全風險

大陸漁船金門翻覆致死案 胡錫進怒：這是2條人命啊！

陸快艇越界躲海巡追緝翻覆釀2死 國台辦出聲了

大陸快艇逃避海巡追緝翻覆釀2死 大陸台辦致電金門縣府關心

相關新聞

初六開工...台中鐵板燒店疑氣爆傳巨響 民眾嚇壞：以為大地震

大年初六各界紛紛開工，台中市南屯區黎民路今上午1間鐵板燒店疑發生氣爆，清晨7點多傳出爆炸去巨響後隨即竄出黑煙，警消獲報前...

北市環快車禍「自撞橋墩」！一男失去呼吸心跳 送醫急救不治

今天早上7時許，台北市環河快速道路發生一起嚴重車禍，年約30歲男子駕駛一輛白色小客車，在往中興橋匝道口方向自撞橋墩，車頭...

影／新北巴士淡水撞翻紅燈停等機車 原因竟是司機下車拍餅乾屑

新北市政府1輛免費巴士女司機昨晚邊開車邊吃餅乾，在淡水區淡金路一段路口利用停等紅燈空檔，直接下車拍掉在身上的餅乾屑，竟然...

失智婦要上國道走回大陸浙江老家 豐原警民及時攔阻

台中市豐原區一名患有失智症婦人大年初三時，因思念遠在對岸的親友，獨自拖著行李箱要走上國道走回大陸浙江老家，民眾察覺有異報...

年前失蹤逾7天…38歲流浪漢逗留超商不走 桃警助返家

桃園市龜山區一名流浪漢徘徊超商數日，員警昨晚獲報到場，發現男子蓬頭垢面且神色恍惚，對警方及外人防備心極重，經過員警一番苦...

影／台中福特撞BMW 肇事駕駛溜了...警圍捕查獲「四條通」

台中市警方前天獲報西屯區台灣大道有車禍，涉追撞前車的駕駛案發後徒步逃逸，警方到場圍捕，順利查獲涉案陳姓男子，經清查，陳因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。