失智婦要上國道走回大陸浙江老家 豐原警民及時攔阻

台中市豐原區一名有失智症婦人，極為思念遠在對岸的親友，拖著行李箱獨自步行要上國道返回大陸浙江老家，民眾察覺有異報警，警方護送回豐原住處。圖／警方提供 台中市豐原區一名患有失智症婦人大年初三時，因思念遠在對岸的親友，獨自拖著行李箱要走上國道走回大陸浙江老家，民眾察覺有異報警，警方到場確認身分後，護送她回到豐原住處。

豐原警分局社口派出所警員楊景棠、劉方傑12日中午12點25分獲報，國道1號豐原交流道匝道入口處有迷失老人，需要警方到場協助。

據了解，王姓婦人是大陸浙江省人士，患有輕微失智症，疑因農曆春節期間思鄉情切，趁家人不注意時，獨自從豐原區合作街住處拖著行李箱步行欲上國道。

員警見婦人精神狀況不佳，不斷表示想回家，先安撫其焦躁不安的情緒，在她攜帶的包包內找到身分證件，經確認身分後，開車護送她返家。

婦人女婿見到警方護送她返家時，又驚又喜致謝表示，婦人疑因過年想念遠在對岸的親友甚深，才會導致近日精神狀況不佳，親友發現她不見皆已分頭在外尋找，正要報警協助，警方就護送其返家。