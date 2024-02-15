年前失蹤逾7天…38歲流浪漢逗留超商不走 桃警助返家

桃園市龜山區一名流浪漢徘徊在超商數日，員警昨晚獲報到場，發現男子蓬頭垢面且神色恍惚。記者周嘉茹／翻攝 桃園市龜山區一名流浪漢徘徊超商數日，員警昨晚獲報到場，發現男子蓬頭垢面且神色恍惚，對警方及外人防備心極重，經過員警一番苦勸，男子才順利與員警回到派出所，結果一查發現男子昨上午剛被通報已失蹤一周，警方立即聯繫家屬，並熱心護送他返家與家人團聚。

龜山警方昨晚10點多獲報萬壽路二段一間超商有流浪漢徘徊數日不肯離去，員警到場時果然見一名蓬頭垢面的38歲張姓男子在用餐區神色恍惚，面對員警詢問姓名皆無法清楚表達，防備心極重，表示不需協助且抗拒員警靠近。

對此2名員警苦口婆心勸說，張男終於願意出示身分證件，員警發現他當天早上才被通報失蹤已將近一周，趕緊將他帶回派出所提供茶水、點心果腹，同時聯繫張男家人，並熱心護送張男回家團圓，讓家屬終於放下心中的大石，稱讚警方的效率深表謝意。