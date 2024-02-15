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年前失蹤逾7天…38歲流浪漢逗留超商不走 桃警助返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一名流浪漢徘徊在超商數日，員警昨晚獲報到場，發現男子蓬頭垢面且神色恍惚。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名流浪漢徘徊在超商數日，員警昨晚獲報到場，發現男子蓬頭垢面且神色恍惚。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名流浪漢徘徊超商數日，員警昨晚獲報到場，發現男子蓬頭垢面且神色恍惚，對警方及外人防備心極重，經過員警一番苦勸，男子才順利與員警回到派出所，結果一查發現男子昨上午剛被通報已失蹤一周，警方立即聯繫家屬，並熱心護送他返家與家人團聚。

龜山警方昨晚10點多獲報萬壽路二段一間超商有流浪漢徘徊數日不肯離去，員警到場時果然見一名蓬頭垢面的38歲張姓男子在用餐區神色恍惚，面對員警詢問姓名皆無法清楚表達，防備心極重，表示不需協助且抗拒員警靠近。

對此2名員警苦口婆心勸說，張男終於願意出示身分證件，員警發現他當天早上才被通報失蹤已將近一周，趕緊將他帶回派出所提供茶水、點心果腹，同時聯繫張男家人，並熱心護送張男回家團圓，讓家屬終於放下心中的大石，稱讚警方的效率深表謝意。

龜山分局龜山派出所所長陳政斌對同仁積極為民服務的精神表示嘉許，也呼籲民眾家中若有容易走失的家屬，應讓其配戴有聯絡資訊的手鍊、鑰匙圈等，方便民眾或警方聯繫；若發現疑似失蹤人口，應立即通報警察機關，共同推動「社區警政再出發」，避免意外發生，期望民眾都能闔家團圓、平安過好年。

員警發現男子當天早上才被通報失蹤已將近一周，熱心護送他返家與家人團聚。記者周嘉茹／翻攝
員警發現男子當天早上才被通報失蹤已將近一周，熱心護送他返家與家人團聚。記者周嘉茹／翻攝

失蹤 家人 超商

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