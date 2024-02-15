高市警研發AI系統 事故車速初判從40分變5分鐘

過往警方處理交通事故常需以人工花費大量時間，高市警局與廠商共同研發，領先全國首創行車影像車速技術，以AI初判計算事故車輛車速，可望從一般耗費40分鐘，縮短至5分鐘。

這次專案由高雄市政府警察局交通警察大隊提出痛點及想法，並提供已用畫格法初步計算案例後，中華電信與海盛科技有限公司分別為此技術提供不同解方。

其中，中華電信選用光流法，協助解決沒有標線路段速度計算不易難題。海盛科技則採用畫格法，以AI代替人力進行運算，成功解決因光線或標線不足而產生的計算困境，可快速完成車速換算及表單製作。

以某旗山區歷史案例，自小客車與機車發生交通事故進行實測，利用人工畫格法計算產出多段距離速率報告，經每段計算、截圖等程序，耗時費工，往往單一案件所需耗費40分鐘。

但將此案例影像利用此案開發的系統進行處理，產出速率報告則縮短至5分鐘，且誤差在10%內，大幅減輕初判負擔，為交通警察大隊導入AI科技元素，也讓為民服務工作更加精準、快速。

高雄市警察局長林炎田認為，這次與解題團隊共同發想及發揮團隊精神，於AIGO 180個解決方案中脫穎而出獲獎，不僅是對技術高度肯定，也再次凸顯警局科技建警的決心。這套系統不只增強警察工作效能，也代表了高雄市朝向「數位淨零、智慧同行」城市的前瞻願景。將持續運用智慧科技守護市民生命財產，打造幸福宜居城市。