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影／新北巴士淡水撞翻紅燈停等機車 原因竟是司機下車拍餅乾屑

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市政府1輛免費巴士昨晚在淡水區淡金路一段路口衝撞機車停等區，撞倒4輛機車，巴士右前輪輾過1名女子的腳。記者林昭彰／翻攝
新北市政府1輛免費巴士昨晚在淡水區淡金路一段路口衝撞機車停等區，撞倒4輛機車，巴士右前輪輾過1名女子的腳。記者林昭彰／翻攝
新北市政府1輛免費巴士女司機昨晚邊開車邊吃餅乾，在淡水區淡金路一段路口利用停等紅燈空檔，直接下車拍掉在身上的餅乾屑，竟然忘了拉手煞車，巴士順著路面坡度向前滑，推撞前方4輛機車，右前輪輾過1名女子的腳。

據了解，這輛新巴士由57歲李姓女司機駕駛，沿水源街二段往淡江大學的方向行駛，昨晚9時46分左右在淡金路一段路口停等紅燈。由於紅燈秒數較長，女司機竟直接開門下車拍掉在身上的餅乾屑，還順便擦拭髒汙的後視鏡，結果巴士順著路面坡度向前滑，撞向前方機車停等區。

當時約有七、八輛機車在路口停等區，被後方衝出來的巴士嚇一大跳，其中4輛被撞得東倒西歪，還有1名23歲郭姓機車女乘客摔倒後，被巴士右前輪邊緣輾過腳底板，一片混亂之際，有人赫然發現巴士車上沒有司機。

李姓女司機追上前查看撞擊情形，慌張解釋忘了拉手煞車。傷勢較重的郭姓女子，右腳膝蓋擦傷、腳踝疼痛由救護車送醫，其餘數人均輕微擦傷未就醫。警方依交通事故處理程序處置，詳細肇事原因及責任歸屬尚待進一步調查釐清。

新北市政府1輛免費巴士昨晚在淡水區淡金路一段路口衝撞機車停等區，撞倒4輛機車，巴士右前輪輾過1名女子的腳。記者林昭彰／翻攝
新北市政府1輛免費巴士昨晚在淡水區淡金路一段路口衝撞機車停等區，撞倒4輛機車，巴士右前輪輾過1名女子的腳。記者林昭彰／翻攝
新北市政府1輛免費巴士昨晚在淡水區淡金路一段路口衝撞機車停等區，撞倒4輛機車，巴士右前輪輾過1名女子的腳。記者林昭彰／翻攝
新北市政府1輛免費巴士昨晚在淡水區淡金路一段路口衝撞機車停等區，撞倒4輛機車，巴士右前輪輾過1名女子的腳。記者林昭彰／翻攝

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