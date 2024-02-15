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影／驚險一瞬！男險遭強押上車「警逢甲商圈開12槍」畫面曝 歹徒逃逸

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市逢甲商圈的大樓今天凌晨傳出打架糾紛，警方到場時，發現安姓男子被3名歹徒以電擊棒攻擊，欲強押上一輛黑色BMW轎車，兩名警員喝令歹徒「下車」，但歹徒不顧警員站在車頭前，欲加速逃逸，警方先對空鳴槍1槍後，朝轎車車輪連開11槍，但歹徒仍逃逸，最後將車輛棄置在大雅交流道附近，警方已鎖定涉案人身分，將積極查緝歹徒到案，釐清案發經過。

台中市逢甲商圈有歹徒在今天凌晨分開兩車，用電擊棒要強押被害人上車，警方到場開12槍制止救人。圖／讀者提供
台中市逢甲商圈有歹徒在今天凌晨分開兩車，用電擊棒要強押被害人上車，警方到場開12槍制止救人。圖／讀者提供

第六警分局西屯所在今天零時40分獲報，福星北路有打架情事，警方出動快打部隊9網19人到場，警方到場時，發現3名歹徒使用電擊棒欲押被害的安姓男子上車，一名警員先站在黑色BMW車頭前，對空鳴槍一槍，喝令歹徒「下車」，但歹徒拒不配合，意圖衝撞，警員再開8槍朝車輪射擊，另名支援警員見狀，也在黑車後方，朝車輪開3槍，但歹徒仍開車逃逸。

經查，涉案三名歹徒在案發前是分別駕駛一輛白色的「阿法」七人座，以及一輛黑色BMW轎車到場，其中「阿法」是租賃車輛，BMW則是懸掛假車牌，被毆打、電擊棒攻擊的安姓男子年僅25歲，全身有多處擦挫傷，已被送醫急救，但無生命危險。

據了解，安男與涉案歹徒疑有金錢糾紛，今天凌晨零時許，約在案發地點附近，因現場歹徒欲強押安男上車，發出吵鬧聲響，驚動附近住戶報警，警方才會在第一時間出動快打部隊到場，讓安男沒被歹徒押走。

案發後歹徒將阿法七人座棄置在福星北路的案發地點，3名歹徒駕駛黑色BMW轎車逃逸，最後將車輛棄置在國道一號大雅交流道附近，警方已成立專案小組，鎖定涉案人身分，將積極查緝歹徒到案，釐清案情。

台中市逢甲商圈有歹徒在今天凌晨分開兩車，用電擊棒要強押被害人上車，警方到場開12槍制止救人，警員站在歹徒車輛前，持槍喝令歹徒下車。圖／讀者提供
台中市逢甲商圈有歹徒在今天凌晨分開兩車，用電擊棒要強押被害人上車，警方到場開12槍制止救人，警員站在歹徒車輛前，持槍喝令歹徒下車。圖／讀者提供
台中市逢甲商圈有歹徒在今天凌晨分開兩車，用電擊棒要強押被害人上車，警方到場開12槍制止救人，3名歹徒駕駛黑色BMW逃逸。圖／讀者提供
台中市逢甲商圈有歹徒在今天凌晨分開兩車，用電擊棒要強押被害人上車，警方到場開12槍制止救人，3名歹徒駕駛黑色BMW逃逸。圖／讀者提供
台中市逢甲商圈有歹徒在今天凌晨分開兩車，用電擊棒要強押被害人上車，警方到場開12槍制止救人，被害人無生命危險。圖／讀者提供
台中市逢甲商圈有歹徒在今天凌晨分開兩車，用電擊棒要強押被害人上車，警方到場開12槍制止救人，被害人無生命危險。圖／讀者提供

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