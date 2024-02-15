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男逢甲商圈險遭電擊押上車 中警火速抵達開12槍救人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市逢甲商圈在今天凌晨傳出有男子險遭歹徒押走，警方開12槍救人。圖／讀者提供
台中市逢甲商圈在今天凌晨傳出有男子險遭歹徒押走，警方開12槍救人。圖／讀者提供
台中市第六警分局接獲報案有打架情事，立即啟動快打警力，員警火速抵達令嫌犯驚慌失措，丟下被害人旋即駕車逃逸，警方已鎖定嫌犯身分，成立專案小組查緝到案嚴辦。

第六警分局西屯派出所於今天0零時40分許獲報，福星北路有打架情事，警方出動快打部隊9網19人到場，員警見3名男子使用電擊棒欲押被害男子上車，立即對空鳴槍喝令3人下車。

歹徒拒不配合且開車企圖衝撞，2名員警分別開3槍、9槍，欲阻止其離開，但該車仍趁隙逃脫，現場另遺留1輛犯案車輛，警方先將被害人送醫治療，男子身上多處擦挫傷無生命危險。

警方成立專案小組展開追查，循線在大雅交流道附近找到該部逃逸車輛，已鎖定嫌犯身分，將查緝到案依法嚴辦。

第六警分局長陳松寅強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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