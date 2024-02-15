又是違法亂騎！恆春沙灘車翻覆 男遭重壓亡

六名遊客前天在屏東縣恆春鎮租用沙灘車，其中古姓男子翻車被壓不治，沙灘車業者陳姓男子被警方依傷害致死罪查辦。記者潘欣中／翻攝

六名遊客前天在屏東縣恆春鎮租用沙灘車由業者領騎，其中古姓男子在山坡地翻車被重壓，頭部受創經送醫不治，凸顯沙灘車違法亂象及安全問題。警方追查，案發時行駛於私有地，業者陳姓男子無公司營利事業登記，未提供安全措施及替遊客保險，依傷害致死罪查辦。

警方調查，嘉義縣廿七歲古姓男子前天與五名友人至恆春旅遊，下榻民宿，依網路廣告向沙灘車業者四十歲陳姓男子租用六輛沙灘車，每輛租金一千元，下午由陳在前方領騎，帶至四溝里山區一處地勢高低起伏的私有山坡地騎乘。

晚間六點多，六人行駛至一處高坡地時停下，古重心不穩，連人帶車翻落被沙灘車壓住，友人合力推開沙灘車，見古頭部受傷呈半昏迷狀態，抬出開車送醫急救，延至晚間八點多不治，向警方報案。

陳被警方通知到案，稱對死者家屬感到抱歉，有誠意談和解賠償。古的父親悲慟不已，批評業者未替遊客投保，也沒有安全裝備，政府不能坐視不管。

警方追查，沙灘車行駛於墾丁國家公園外私有地，非屬道路範圍，無監視器及行車記錄器，業者沒有公司營利事業登記，未替遊客投保，也沒有讓遊客戴安全帽等安全措施。檢方昨相驗遺體查出腦部重創，釐清業者是否涉及傷害致死罪。

恆春警分局指出，依道路交通管理處罰條例，沙灘車禁止行駛於道路，國家公園法也明定禁止沙灘車活動，遊客沒有安全保障，呼籲勿違規租騎，分局持續編排專案勤務取締。

針對沙灘車亂象，墾丁國家公園管理處近年設路障等阻隔設施、採「一車一罰」最高罰三千元，前年曾依國家公園法「情節重大致引起嚴重損害者」函送四名業者，但業者多轉移至國家公園區外攬客，甚至破壞路障，安全堪憂。

屏東縣政府交通旅遊處表示，沙灘車無專法管理，交通部觀光局去年發布沙灘車管理指引，管理範圍包括沙灘地、國家公園、道路、河川區域、國有林及保安林，已擬定屏縣沙灘車管理自治條例草案，明定營運應遵守規定、須申請核准活動場域及相關罰責，活動場域須為遊憩用地，將送縣議會審議提升管理強度。