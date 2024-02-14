影／陸籍快艇躲追緝翻覆釀2死 漁民曝海域現況：支持海巡態度硬起來

一艘陸籍「無船名」快艇今天下午1點多，越界進入金門縣北碇島東方1.2浬海域捕撈，金門海巡隊見狀立刻上前驅離，陸籍快艇因蛇行甩尾不慎翻覆，船上4人落海，經救起2人順利救活、2人送醫不治。對此，復國墩一帶的漁民表示，這幾天海象好，大陸漁船很猖狂，頻頻過來捕魚，很支持海巡的執法。

第九海巡隊副隊長陳建文表示，這艘越界快艇很猖狂不但蛇行、拒檢，甚至還甩尾，後來不慎翻覆，4名陸船人員不慎落海，他們立即展開搜救，cp1051艇陸續救起4人，其中2人生還，目前在金門海巡隊進行偵訊，另2人緊急送往署立金門醫院搶救後不治，全案將報請金門地檢署檢察官相驗與調查。

據了解，這4名船員都不是福建漁民，2名生還的大陸漁民在應訊時，也不太會講閩南語，甚至聽不懂，講話也都是帶著濃厚四川鄉音的普通話，讓海巡人員連溝通都很累；據悉，因為兩人拒絕夜間偵訊，包括4人的姓名、年齡與受雇何人等，目前都還無法表達清楚；海巡人員透露，感覺這2人彼此不熟悉。

這件新聞事件一度還引起復國墩漁港遊客的熱議，原來是有民眾拍到海巡與消防人員在岸邊為兩名落海的大陸漁民進行CPR，一度以為是有遊客落海，由於當地是知名景點，不少民眾紛紛拿起手機拍照記錄，後來才知道是誤會一場。

復國墩的關姓漁民表示，大陸漁民越界捕魚行為很猖狂，先前還直接「侵門踏戶」，到離岸不到500公尺放流刺網甚至捕魚，他說，這幾年海象好，聽說都是越界來抓黃魚、白鯧，金門漁場的漁貨品質好，賣價很不錯。

「海巡追他們真的很辛苦」世代都在復國墩從事捕魚的關姓漁民說，他曾經看過大陸漁民開著快艇挑釁海巡，甚至還刻意逼近他們甩尾，行徑囂張，他們支持法海巡執法，保護漁民；他還透露，大陸漁民放網常大小通吃，在收網時發現金門漁民的漁網，常會一併帶走，他已經被偷走好幾副漁網，損失數萬元。