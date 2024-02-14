影／驅離陸籍船釀2死 海巡還原過程：對方蛇行拒捕

海巡署春節期間勤務主要防堵金門復國墩海域不明陸籍快艇越界，第九海巡隊cp1051艇今日下午1點45分時，發現一艘陸籍快艇「無船名」越界捕魚，立即驅離但該快艇蛇行拒檢，雙方於追緝過程中4名陸船人員不慎落海，其中2人生還，另外2人急救後不治，海巡人員表示，陸籍快艇速度快且蛇行，當下情況非常緊急。

海巡署指出，第十二巡防區統籌艦隊分署第九海巡隊巡防艇兵力部署，春節期間勤務重點在防堵金門復國墩海域不明陸籍快艇越界。

而第九海巡隊cp1051艇今日下午1點45分在金門北碇東1.2浬海域（禁止水域線內0.5浬）執行巡邏勤務時，發現一艘陸籍快艇「無船名」快艇越界捕魚，立即驅離。