影／專偷香油錢不知被跟監！3男中途吃泡麵再下手 廟內當場被逮

基隆市李姓、呂姓和周姓男子從農曆年前到春節連假，專挑土地公廟涉嫌偷香油錢。 3人今天凌晨開車到新北市汐止區某家土地公廟，先用石塊砸破玻璃以利侵入，不料聲響過大擔心行跡敗露作罷。3人轉往基隆七堵某家土地公廟作案時，被員警逮個正著，清查發現他們至少涉犯12起香油錢竊案。

同為20多歲的李男、呂男和周男組成竊盜集團，在基隆各地及周邊地區專挑土地公廟行竊。3人昨天凌晨在基隆市中山區大慶大城社區的土地公廟作案，1人手持砂輪機伸入鐵門切斷功德箱的鎖頭，另一人同步用砂輪機切開鐵門後，偷走3000多元香油錢。

警方過濾相關監視器，查出3人作案使用的汽車，昨晚發現行蹤後一路監控。3人把車開到汐止一家土地公廟附近，1人留在車上把風，2人帶著行竊工具走到廟旁，觀察後決定砸破玻璃侵入，不料因為傳出巨大聲響，趕緊逃離現場。

3人開車轉往七堵途中，在一家超商前停車，有2人進去吃泡麵。吃飽後又上車前往實踐路某家土地公廟， 員警見他們戴著手套侵入廟內行竊，出面逮人，並在車上起出油壓剪、砂輪機、拔釘器、剪斷之鎖頭、犯案時使用的面具及頭套等贓證物，帶回偵詢。