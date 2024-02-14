春遊龍岡異域愛車爆胎求助無門 桃警神救援2女揪感心
桃園市鄭姓女子與南部友人昨天至平鎮區忠貞市場、異域故事館旅遊玩吃美食，回程準備載友人至高鐵桃園站搭車，卻發現轎車右前輪爆胎，十分焦急，平鎮警方今天表示，龍岡所副所長曾金淇及警員梁學聖剛好執行交通疏導見狀，合力幫鄭女愛車換備胎，讓鄭女和她友人脫困趕赴高鐵搭車。
平鎮分局龍岡所長簡建忠表示，龍岡忠貞地區知名的滇緬文化及特色美食，春節期間吸引大量遊客旅遊，十分熱鬧，家住楊梅區鄭姓女子，過年陪同南部友人參觀異域故事館和品嘗滇緬特色美食，遊玩後準備開車載友人前往高鐵桃園站搭車南下，意外發現右前輪爆胎，不知所措，曾金淇及梁學聖2人執行交通疏導經過，見狀上前關心，合力幫力換上備胎，為民服務。
鄭女表示，她準備開車載友人至高鐵桃園站搭車南下，車子輪胎意外爆胎損壞，無法動彈，擔心友人搭不上高鐵，原想自己更換備胎上路，卻無法順利更換安裝，幸好2名員警幫忙救援，讓友人順利搭上高鐵回家。
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