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影／稱赴台中找男網友！高雄女學生失蹤4天家屬急報案 警方查出她在高雄

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

高雄一名護專女學生大年初一說要到台中找男網友，失聯後家人急報案，台中大甲警分局今天查出女學生見面的黃男，他說出女網友正在他位於高雄的住處，台中警方今天通知高雄警方找到女學生，她家人總算鬆了一口氣。

大甲警分局今天說明，本月12日受理21歲女學生緊急協尋案，報案人是女學生的母親，她說女兒2月10日早上7點30分從高雄三民區大豐一路住處離開，本來說到台中見網友，當晚要回家卻沒再回家。

母親說當晚最後一次聯絡到女兒，女兒告知人在台南火車站，已購買晚上8點火車票要回高雄，但隨即失去聯絡。母親擔心女兒安危，2月11日至高雄三民一分局長明派出所報案，經分析女學生手機定位發現她先後出現台中烏日區、12日中午1點時35分定位在台中市后里區甲后路一段，因此通報大甲分局義里派出所協尋。

大甲分局獲報後組成專案小組全力追查女學生行蹤，派員逐一清查附近旅宿業及便利商店，並陪同報案人到定位甲后路沿線搜尋，也到后里火車站調閱車站內等處監視器，都未發現失蹤女學生。

專案小組調閱女學生網路社群媒體並查閱相關資料，發現她社群媒體頁面中與一名男子互動密切，專案小組研判該男子疑與女學生失蹤案有高度關聯，經分析過濾該男身分後確定為台中市后里區的黃姓男子。

大甲分局今天派員到黃男住處查訪，發現黃男不在家，他父母稱未見過失蹤女學生，員警請黃男父母與黃男聯繫，員警電話中和黃男談話，在員警勸導下，他終於說出正和女學生在他另一住處，在高雄市新興區，大甲分局立即通知高雄市政府警察局三民第二分局鼎山派出所，該所派員到該處將女學生帶回派出所，依法辦理撤尋，另通知報案人到派出所接回女兒。

高雄一名護專女學生大年初一到台中找男網友失蹤4天，台中大甲警方追查找到人。圖／民眾提供
高雄一名護專女學生大年初一到台中找男網友失蹤4天，台中大甲警方追查找到人。圖／民眾提供

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