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雲林老翁大年初四突失蹤 警方地毯式搜索2小時後任務解除

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

正值春節連續假期，雲林縣麥寮鄉一名70多歲老翁卻突然失蹤，家人在住家附近找人仍遍尋不著著急報案，台西分局警員黃永吉、葉中翔展開地毯式搜索，2個多小時後在一處工寮附近看見老翁，趕緊將倒臥在地的人扶起並通知家屬，呼籲家中若有失智長者，建議可向警方或縣府申請智慧手環，透過GPS定位快速找到人。

家住麥寮鄉中興村的75歲許姓老翁離家後走失，家人在家等門，以為老翁只是出門走走，會像平常一樣如時到家，但卻始終沒等到人，心急如焚之下，昨天（大年初四）下午1點半向警方報案協尋。

台西警分局橋頭派出所警員黃永吉、葉中翔獲報後展開尋人任務，調閱其住家周邊監視器畫面，並按老翁往常習慣推敲出可能行走的路線，一干人等不放過任何角落地毯式搜索2個多小時。

眼見時間一點一滴流逝，警方仍不敢大意、忽略任何可能之處，下午3點50分在一處養殖場附近工寮，看見一個人影倒臥在地上，一名老翁疑似沒辦法起身而不斷揮舞著雙手，兩名警員以跑百米速度上前查看，不過他因當下無法完整表明身分，警方無法確認身分，改先通知救護人員將人送醫。

經過資料比對，警方表示該名老翁就是獲報協尋失蹤人口的許姓老翁，「終於找到人了！」眾人為之振奮，第一時間趕緊通知家屬前往醫院照護，並依規定製作撤尋筆錄；家屬說，幸好人平安無事，相當感謝警方積極尋人，家人終於能安心過年。

警方表示，家中若有年失智長者，建議親屬可向當地警分局或縣政府申請智慧手環，當不幸走失時，可透過裝備GPS定位，順利且迅速尋人，降低無法挽回的憾事發生機率。

雲林縣麥寮鄉一名70多歲老翁大年初四離家失蹤，台西分局警員黃永吉、葉中翔地毯式搜索2個多小時後在一處工寮附近找到人。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣麥寮鄉一名70多歲老翁大年初四離家失蹤，台西分局警員黃永吉、葉中翔地毯式搜索2個多小時後在一處工寮附近找到人。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣麥寮鄉一名70多歲老翁大年初四離家失蹤，台西分局警員黃永吉（左）、葉中翔（右）地毯式搜索2個多小時後在一處工寮附近找到人。圖／警方提供
雲林縣麥寮鄉一名70多歲老翁大年初四離家失蹤，台西分局警員黃永吉（左）、葉中翔（右）地毯式搜索2個多小時後在一處工寮附近找到人。圖／警方提供

失智 監視器 連續假期

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