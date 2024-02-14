台南市民宅火災 8旬老太太想到屋燬、先生過世痛哭失聲

台南市東區大同路二段61巷內民宅今天上午8點失火，造成83歲陳姓男屋主不幸死亡。陳妻81歲倪老太太想到先生不幸過世，房子被燒毀，兒子罹患肌少症需要人照顧，面對慈濟師姐關心慰問，忍不住痛哭失聲。

倪老太太說，她的先生原本在修理腳踏車，約3年前跌倒後，行動不太方便。她原本在家中幫人照顧小孩，為了家人生活只好外出撿回收垃圾，兒子患有肌少症，但還能行動，兒子也會幫忙去載回收垃，1個月回收才賣得1千元，屋前回收垃圾原本明天要請人來運走，沒想到付之一炬。