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台南市民宅火災 8旬老太太想到屋燬、先生過世痛哭失聲

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南東區大同路二段61巷內民宅今天上午8點失火，造成83歲陳姓男屋主不幸死亡。陳妻81歲倪老太太想到先生不幸過世，房子被燒毀，兒子罹患肌少症需要人照顧，面對慈濟師姐關心慰問，忍不住痛哭失聲。

倪老太太說，她的先生原本在修理腳踏車，約3年前跌倒後，行動不太方便。她原本在家中幫人照顧小孩，為了家人生活只好外出撿回收垃圾，兒子患有肌少症，但還能行動，兒子也會幫忙去載回收垃，1個月回收才賣得1千元，屋前回收垃圾原本明天要請人來運走，沒想到付之一炬。

警方說，倪老太太除了現在住的3樓透天民宅，在後面巷子還有1棟3樓透天民宅，每月以7千元出租，因有不動產，無法申請低收入戶。東區區公所人員也到場關心，先安排附近飯店讓倪老太太和她51歲兒子暫時居住，並將協助她們母子辦理後事。

81歲倪老太太（左）想到先生不幸過世，房子被燒毀，兒子罹患肌少症需要人照顧，面對慈濟師姐關心慰問，忍不住痛哭失聲。記者黃宣翰／攝影
81歲倪老太太（左）想到先生不幸過世，房子被燒毀，兒子罹患肌少症需要人照顧，面對慈濟師姐關心慰問，忍不住痛哭失聲。記者黃宣翰／攝影

低收入戶 台南 東區 透天

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