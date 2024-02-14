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北返車潮湧現！國道多路段時速不到40公里 國5已紫爆

疑精神不濟！ 小貨車突撞路邊油罐車車頭幾乎全毀

影／全家爬山後發現車鑰匙放在車內不能回家 和平警破窗協助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一家5人昨天爬台中和平區鳶嘴山，昨晚要回家時才發現車鑰匙放在車內，無法打開車門回家很無助，和平警方獲報到場，經車主同意打破車窗，讓這家人可順利回家。

和平警分局雪山派出所副所長林晉祿昨晚6點接獲民眾報案，稱鑰匙遺落在車內，車反鎖，需要警方協助，員警到場才知，40歲蔣姓男子一家5人昨天到鳶嘴山步道登山旅遊，要回家時發現鑰匙遺落車內，車反鎖停在道路旁，無法開啟。

當時山區天色已暗，只好報警求助，員警立即提供多家開鎖業者供聯絡，但春節期間業者都無法聯繫上，員警幫忙擊破車窗，蔣姓男子全家人感謝熱心員警協助，讓他們終於順利平安下山返家。

和平警分局長沈能成表示，春節期間該分局同仁即時提供簡易服務，山區交通不便，道路狹小蜿蜒，提醒駕駛人進入山區應注意保暖，以免受寒，並注意行車安全。

台中和平警分局雪山派出所昨晚接獲民眾報案，稱鑰匙遺落在車內，車反鎖需要警方協助，員警發現車輛車門緊閉，經當事人請求同意破窗。圖／警方提供
台中和平警分局雪山派出所昨晚接獲民眾報案，稱鑰匙遺落在車內，車反鎖需要警方協助，員警發現車輛車門緊閉，經當事人請求同意破窗。圖／警方提供

家人 春節 鑰匙

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