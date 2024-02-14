新北竹林山觀音寺前有人放煙火 消防到場外籍移工跑了
新北市消防局林口分隊這個月9日晚上在竹林山寺巡查，發現有民眾聚集在廣場前燃放炮竹煙火，消防員警笛鳴示，外籍移工見狀四處逃散。新北市消防局第二救災救護大隊提醒，民眾未依規定施放爆竹煙火，可依爆竹煙火管理條例相關規定開單舉發，最高可罰處15萬以下罰鍰。
新北市消防局第二救災救護大隊表示，這個月9日是除夕夜，為維護轄內家戶圍爐平安，派員於轄內周邊巡查。當天晚上消防員於新北市林口區竹林山觀音寺前廣場，發現有人違規施放煙火，大批外籍移工件消防鳴笛趕抵，往四處逃跑。
由於現場群眾太多且語言不通，消防員先布水線澆熄炮竹殘留灰燼，旋即開立行政指導單，告誡還在現場民眾施放罰則，確定現場沒有其他遺留火種及施放情形後才返隊。
第二大隊提醒民眾，民眾大量、長時間施放爆竹煙火，產生的空氣污染及噪音，對精神和身體健康會造成傷害，最好減少施放。民眾若未依規定施放爆竹煙火可依爆竹煙火管理條例第29條第1項第7款之規定，開處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
建議民眾可用鼓掌聲或爆竹煙火電子音效替代鞭炮聲，或辦理其他藝文活動取代。如果實在有施放需求，可以象徵性方式少量施放，共同為維護環境品質，盡一分心力。
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