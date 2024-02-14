網傳高雄某大樓遇闖空門 男子來時空空去時滿戰利品
網傳昨天凌晨1名男子在高雄市鳳山區「闖空門」，男子進入大樓原本沒帶東西，近1小時後，被大樓同1座監錄系統鏡頭錄下帶著「滿滿戰利品」。警方今天回應，未接獲報案。
據了解，今天上午網路「社會事新聞影音」傳出，1名黑衣男子進入高雄捷運鳳山西站旁的大樓，稱這男子是「趁過年闖空門」。影片顯示，這名男子昨天凌晨4時40分，上樓後，是身上沒帶背包，凌晨5時38分再出現，卻背著1只後背包，指男子「搜刮滿滿戰利品」。
今天高雄市警鳳山分局表示，轄區派出所從2月8日至14日上午，暫未接獲有相關報案，已派員警前往附近大樓關心及詢問，查看附近大樓是否遭闖入行竊，並請住戶互相提醒，注意可疑陌生人出入。
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