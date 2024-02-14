誤信假名人帶玩股票穩賺不賠！男遭騙680萬報警逮人
陳姓男子誤信臉書社群假冒理財名人賴憲政投資理財廣告，宣稱穩賺不賠可獲高額報酬，陳男陸續面交、匯款共680萬元，直到欲提領投金被拒才發現被騙報警。林口警方獲報徵得陳男同意，誘出車手邱男、監控手王男將其逮捕帶回偵辦，警詢後依法究辦。
據了解，陳姓被害男子（57歲）今年1月初從臉書一則投資廣告，對方假冒是理財名人賴憲政，以帶你玩股票可穩賺不賠、獲高額報酬，誘得陳男陸續面交3次、匯款3次共680萬元台幣。
日前陳男欲提領投金被拒，才恍若被騙報警處理。林口警方受理徵得陳男同意，於上個月30日以提領投金為幌，誘出詐欺車手於當天中午12時，在新北市泰山區明志路二段254巷內面交。
當天警先到場布陣埋伏，不久車手邱男（23歲）到場，警方趁被害陳男與邱男面交之際衝前壓制逮人，查扣邱男犯案用手機、收據等贓證物。一旁監控手王男（27歲）見事跡敗露，匆忙搭上計程車離開。
殊不知小黃運將曾崇璧是林口警分局民防小隊長，王男一上車便胡亂指示曾男，沿著案發現場周邊亂繞，曾男直覺有異趁繞經員警旁，立即停車並打開車門，讓警方成功逮捕王男到案。一併將邱、王兩男帶返回派出所偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送兩男法辦。
林口警分局呼籲，詐騙集團常於網路投放誇大不實投資廣告，建議民眾選擇合法金融機構投資。另如接獲可疑訊息、電話，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，保障財產安全。
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