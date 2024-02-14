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帝王條款？台中行人闖紅燈被撞死 司機過失致死罪法辦
昨天大年初四晚間，60歲游姓男子疑似闖紅燈，穿越龍井區台灣大道五段公車專用道時遭公車撞上，游男倒地送醫搶救，今天上午仍因傷勢過重不治。警方表示，公車司機行經號誌路口應減速、注意，可能有肇責，警方依過失致死罪移送，並報請檢察官相驗。交通局表示，事發經過與責任歸屬，由檢察官進一步調查釐清。
被網友稱為「帝王條款」的道路交通安全規則第103條第2項，規定「汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過」，即行人走在斑馬線上，車輛要禮讓，否則將會被罰款、記點。
警方指出，道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200以上、6000元以下罰鍰。該條例是引用道路交通安全規則第103條第2項規定做為處罰，因沒有規範紅綠燈問題，而被擴大解釋。
警方調查，林姓駕駛昨晚6時50分，駕駛公車沿台灣大道五段公車專用車道、往沙鹿方向直行，60歲的游男則是沿都會南街東側行人穿越道步行，疑闖紅燈穿越台灣大道時，在路口遭公車碰撞，
警方說明，游男倒地後送往中港澄清醫院救治，術後轉加護病房，於今日上午7時30分宣告不治；公車駕駛和乘客均未受傷，相關責任由專案人員調查釐清中。
烏日分局呼籲，駕駛人行經交岔路口時，請務必減速慢行並禮讓行人；另行人通過馬路時，務必遵守標誌標線號誌管制，並落實停看聽快步通過路口，以共同保護行的安全。
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