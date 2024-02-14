影／新北男騎士等紅燈空檔 燃放沖天砲射出「穿雲箭」 警：社維法查辦
有民眾在網路Po出一段影片，內容可見一名男子騎車在路上停等紅燈，突然掏出一根沖天砲，點燃後向上施放，隨即騎車離去，過程全被後方機車騎士拍下，錄影者不敢相信大喊三字經。
影片在網路上引發熱議，有網友搞怪配上周星馳電影《功夫》中的台詞片段「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」。對此，轄區北市文山二分局指出，事發在13日晚上7點多，一名年約55歲的廖姓男子騎車行經文山區景美舊橋頭，停等紅燈時，手持炮竹往天空燃放後離去，此舉違反社維法第63條「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」，已通知到案說明，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
據了解，廖男獲悉「燃放沖天炮」的事情在網路傳開，不敢置信說「不知道會鬧那麼大」，供稱自己過年前買很多沖天砲，昨天晚上吃飽飯騎車回新店住處，發現「怎麼身上還有一根」，一時興起才燃放。
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