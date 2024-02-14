台南市東區民宅失火 83歲男屋主送醫不治

台南市東區大同路二段61巷內一棟3樓透天民宅，今天上午8點多突然起火燃燒，消防人員救出83歲陳姓男屋主，沒有意識送醫急救，但他疑因吸入大量濃煙，不幸急救無效死亡。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午8點46分接獲民眾報案，東區大同路二段61巷208號住宅火警，派遣崇善分隊等前往，共計出動21車39人前往搶救。

因屋前堆放大批回收資源物品，火勢一度猛烈，延燒到其他鄰接3戶，消防人員獲報連忙到場出水滅火，火勢約在33分鐘後控制。消防人員清理火場救出長期臥病83歲陳姓男屋主，沒有意識送醫院急救。