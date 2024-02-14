大年初四夜台中公車專用道傳憾事！60歲男疑闖紅燈遭撞不治

昨天大年初四晚間，台中市龍井區發生台灣大道五段公車專用道上，發生60歲游姓男子疑似闖紅燈穿越馬路時，在路口與公車碰撞，游男倒地送醫搶救，仍因傷重在今天上午宣告不治。

警方調查，林姓駕駛昨晚6時50分，駕駛公車沿台灣大道五段公車專用車道、往沙鹿方向直行，60歲的游男則是沿都會南街東側行人穿越道步行，疑闖紅燈穿越台灣大道時，在路口遭公車碰撞，

警方說明，游男倒地後送往中港澄清醫院救治，術後轉加護病房，於今日上午7時30分宣告不治；公車駕駛和乘客均未受傷，相關責任由專案人員調查釐清中。

烏日分局呼籲，駕駛人行經交岔路口時，請務必減速慢行並禮讓行人；另行人通過馬路時，務必遵守標誌標線號誌管制，並落實停看聽快步通過路口，以共同保護您我行的安全。