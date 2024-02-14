聽新聞
test
0:00 / 0:00
大年初四夜台中公車專用道傳憾事！60歲男疑闖紅燈遭撞不治
昨天大年初四晚間，台中市龍井區發生台灣大道五段公車專用道上，發生60歲游姓男子疑似闖紅燈穿越馬路時，在路口與公車碰撞，游男倒地送醫搶救，仍因傷重在今天上午宣告不治。
警方調查，林姓駕駛昨晚6時50分，駕駛公車沿台灣大道五段公車專用車道、往沙鹿方向直行，60歲的游男則是沿都會南街東側行人穿越道步行，疑闖紅燈穿越台灣大道時，在路口遭公車碰撞，
警方說明，游男倒地後送往中港澄清醫院救治，術後轉加護病房，於今日上午7時30分宣告不治；公車駕駛和乘客均未受傷，相關責任由專案人員調查釐清中。
烏日分局呼籲，駕駛人行經交岔路口時，請務必減速慢行並禮讓行人；另行人通過馬路時，務必遵守標誌標線號誌管制，並落實停看聽快步通過路口，以共同保護您我行的安全。
警方趕到車禍現場，公車停在路中央，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，可見撞擊力道不小，被撞的男子當場失去生命跡象，雖經送醫後搶救成功，但因傷重於今天上午宣告不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言