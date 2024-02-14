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大年初四夜台中公車專用道傳憾事！60歲男疑闖紅燈遭撞不治

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

昨天大年初四晚間，台中市龍井區發生台灣大道五段公車專用道上，發生60歲游姓男子疑似闖紅燈穿越馬路時，在路口與公車碰撞，游男倒地送醫搶救，仍因傷重在今天上午宣告不治。

警方調查，林姓駕駛昨晚6時50分，駕駛公車沿台灣大道五段公車專用車道、往沙鹿方向直行，60歲的游男則是沿都會南街東側行人穿越道步行，疑闖紅燈穿越台灣大道時，在路口遭公車碰撞，

警方說明，游男倒地後送往中港澄清醫院救治，術後轉加護病房，於今日上午7時30分宣告不治；公車駕駛和乘客均未受傷，相關責任由專案人員調查釐清中。

烏日分局呼籲，駕駛人行經交岔路口時，請務必減速慢行並禮讓行人；另行人通過馬路時，務必遵守標誌標線號誌管制，並落實停看聽快步通過路口，以共同保護您我行的安全。

警方趕到車禍現場，公車停在路中央，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，可見撞擊力道不小，被撞的男子當場失去生命跡象，雖經送醫後搶救成功，但因傷重於今天上午宣告不治。

台中市昨晚發生游姓行人疑似闖紅燈，在路口與台灣大道五段公車專用道上的公車碰撞的交通事故，公車擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，撞擊力道大。記者趙容萱／翻攝
台中市昨晚發生游姓行人疑似闖紅燈，在路口與台灣大道五段公車專用道上的公車碰撞的交通事故，公車擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，撞擊力道大。記者趙容萱／翻攝
台中市昨晚發生游姓行人疑似闖紅燈，在路口與台灣大道五段公車專用道上的公車碰撞的交通事故。記者趙容萱／翻攝
台中市昨晚發生游姓行人疑似闖紅燈，在路口與台灣大道五段公車專用道上的公車碰撞的交通事故。記者趙容萱／翻攝

公車 行人

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